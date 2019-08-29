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История создания организации ООКК «Мир без границ»

Общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» (ООКК «Мир без границ») была создана 15 сентября 2017 года по инициативе главы города-героя Новороссийск, а ныне депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимира Ильича Синяговского.

История организации начиналась с создания в 2011 года, на базе Дворца Творчества, детско-юношеского футбольного клуба «Лазурный берег», где на тот момент занимались 15 детей с заболеванием церебральным параличом. Видя успехи в физическом и интеллектуальном развитии ребят, Максим Юрьевич Климов, тогда еще будущий депутат городской Думы г. Новороссийска VI созыва, для дальнейшего развития этого движения создал "Краснодарскую городскую общественную организацию "Федерация футбола и спорта инвалидов с заболеванием церебральным параличом". В дальнейшем организация была переименована в Новороссийскую городскую общественную организацию «Безбарьерный город», основной целью которой было содействие в реабилитации инвалидов, перенесших заболевание церебральным параличом. Но футбол являлся не единственной целью неравнодушных взрослых. Для детей проводились культурно-развлекательные мероприятия, которые очень важны для их социализации и сплочения в коллективе - это и посещения караоке-клубов, различные экскурсии, посещения музеев, походы в кино, боулинг, дельфинарий, отдых в летних лагерях и десятки других культурных мероприятий. Основной толчок в развитии пришелся на 2012 год, когда В.И. Синяговский утвердил городскую программу по развитию спорта и творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья, которая получила название «Параолимпийские кольца». Для выполнения этой программы в Новороссийске, в 2014 году было организовано МБУ «Центр развития детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». Именно тогда открылись новые секции по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, бильярду, спортивным танцам и пауэрлифтингу. Кроме этого впервые в городе появилась секция бочча, один из немногих видов спорта, позволяющих спортсменам с самыми тяжелыми формами ДЦП проявить себя. Также воспитанники, в рамках данного проекта, занимаются рисованием, музыкой, информатикой и робототехникой. Есть также иппотерапия, где ребята пробуют свои силы в верховой езде на лошадях. Все занятия для детей и молодежи проводятся абсолютно бесплатно, а многообразие спортивных секций и творческих кружков позволяет гармонично развиваться детям с ОВЗ в различных направлениях. Но была еще одна ниша – это многочисленное взрослое население с ОВЗ и запрос от этой категории на доступность занятий спортом и творчеством был настолько велик, что Владимир Ильич Синяговский выступил с инициативой о создании организации, которая будет развивать и продвигать спортивную и

творческую жизнь для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Туапсинского избирательного округа, в который входили города Новороссийск, Геленджик, Горячий ключ, Туапсинский, Северский, Крымский и Славянский районы Краснодарского края. Так была создана общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ». Первым председателем организации был Максим Юрьевич Климов. Членами Совета стали Виталий Владимирович Бут, Андрей Владимирович Фонарев, Евгений Сергеевич Азизов. Были открыты представительства в г. Краснодаре, г. Новороссийске, Славянском районе и г. Керчи, а так же отделения в г. Геленджике и г. Анапе. Главные цели, которые поставила перед собой организация - это:

- содействие в реабилитации инвалидов, организация их досуга, приобщение инвалидов к активному и здоровому образу жизни;

- оказание помощи для творческого развития инвалидов в различных сферах деятельности;

- развитие и поддержка физической культуры, спорта и творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

- организация, проведение и участие в краевых и городских соревнованиях по различным видам спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

Вот уже третий год ООКК «Мир без границ» проводит на территории Краснодарского края различные спортивные, творческие и другие социально значимые мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спартакиада «Мир без границ», проводится в течении года в семь этапов в разных муниципальных образованиях края по таким видам спорта как бочча, шахматы, плавание, легкая атлетика, бадминтон, настольный теннис и пауэрлифтинг. География участников спартакиады увеличилась до 15 муниципалитетов края, а количество спортсменов превышает 500 человек.

Краевой творческий конкурс «Путь к успеху» собирает сотни участников со многих районов края и дает возможность продемонстрировать им свои безграничные таланты и любовь к жизни.

Ежегодный конкурс «Мама года» создан для поддержки всех мам, воспитывающих детей-инвалидов и способствует процессу их коммуникации с различными социумами.

Ведется реализации проекта «Уроки доброты» в общеобразовательных школах, который направлен на информирование детей о проблемах инвалидов и воспитание толерантности к данной категории граждан. В рамках проекта проводятся встречи со школьниками с привлечением людей с инвалидностью, которые добились значимых успехов в различных сферах деятельности.

Ежегодно организуются «круглые столы» с привлечением представителей органов власти, специалистов и общественных организаций, работающих в области защиты прав и реабилитации инвалидов.

Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления на средства, привлеченные от предпринимателей и предприятий г. Новороссийска, г. Геленджика, Туапсинского района, Северского и Славянского районов. Информационную поддержку организации оказывают местные СМИ и краевое издание «Новая газета Кубани».

В настоящее время Председателем организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» является Виталий Александрович Козырев, депутат городской Думы г. Новороссийска VI созыва.

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