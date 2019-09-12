Экологический скандал в Крыму: жители райцентра Ленино задыхаются от выбросов нефтебазы

/Тема дня/

В Крыму обостряется конфликт между жителями районного центра Ленино и коммерсантами, которые занимаются эксплуатацией железнодорожной сливо-наливной эстакады нефтепродуктов.

Несколько тысяч человек оказались заложниками вредного производства работ. Объект повышенной опасности расположен в центральной части населённого пункта, на расстоянии 100 метров от жилых домов.

Местные жители бьют тревогу: удушливый смрад распространяется по посёлку, вызывая головные боли, рвоту, заболевания дыхательных путей, потерю аппетита и сна. Они во всём винят собственника Семиколодезянской нефтебазы — ООО «БК-Терминал» и депутатский корпус первого созыва, который в 2014 году согласовал строительство объекта.

Беспокойство продолжает нарастать, ведь власти и надзорные органы никак не реагируют на происходящее. Между тем в соцсетях люди подробно повествуют о невыносимых условиях жизни в посёлке: «Это ужас. Каждый день с мужем и детьми гуляем после тренировки. Дышать просто не чем… Этого начальника нужно поселить с его семьёй рядом с этими бочками. Пусть задыхается!», — взывает к справедливости Нина Чмак.

«У меня голова болит уже 3 месяца, лечение в стационаре не помогло и астма у меня. Я сижу с закрытыми окнами потому, что задыхаюсь», — возмущается Елена Поваляева. — Если Аксенов не решит проблему — напишу Президенту!

Недавно редакции сайта «Ленино-инфо» удалось побеседовать с поселковым главой Олегом Касьяновым, который подтвердил вероятность расселения жителей посёлка в радиусе 500 метров от нефтебазы.

Чиновник признал серьёзность положения и добавил, что депутатский корпус Лениновского поселкового совета при согласовании нового генплана установил размер санитарной защитной зоны нефтебазы в радиусе 500 метров.

Правда, выглядит это, как минимум, странно. С одной стороны, задолго до начала эксплуатации объекта вся проектно-техническая документация разрабатывалась и проходила необходимые стадии согласования. С другой — принятые решения противоречат требованиям санитарно-эпидемиологических норм и подразумевают невозможность проживания людей в санитарно-защитной зоне. Но тогда возникает вопрос: как можно было пренебречь здоровьем населения и допустить строительство опасного объекта среди населённого пункта?

В то же время объяснения предыдущего главы муниципального образования Михаила Журавского о том, что собственник нефтебазы заплатил долги нефтебазы в бюджет поселка и выкупил землю — не дают никакого обоснования для согласования депутатами разрешительной документации на производство работ по перевалке нефтепродуктов вблизи жилых домов. Также вызывает сомнение озвученная Журавским «необходимость подождать» в связи с причастностью собственника нефтебазы к строительству трассы «Таврида». Тем временем общественный актив готовит обращение к руководству страны и призывает власти встать на защиту конституционных прав граждан.

Напомним, Семиколодезянскую нефтебазу выкупили российские инвесторы в 2015 году. С тех пор начались работы по модернизации предприятия с целью увеличения объёмов принимаемых на хранение нефтепродуктов. На полную мощность терминал заработал только в прошлом году. При этом источники, близкие к местной администрации говорят о неизбежности вредного воздействия на окружающую среду как минимум до следующего года.

Крым, Керчь, Михаил Днепровский.

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/21329.html