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Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее за год в крупнейших городах страны

В августе россияне стали активнее искать помощников, которые могут сопроводить их детей в школу или детский сад. В преддверии нового учебного года популярность услуги выросла в 7 крупнейших городах страны, а максимальный спрос отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране интерес к «забирателям» всего за месяц вырос в 1,5 раза. В среднем сопровождение детей обойдется российским родителям в 230 рублей в час, что на 5% дороже, чем годом ранее.

К концу летних каникул самые занятые родители стали активно интересоваться услугами «забирателей» детей из школы, детских садов и кружков – спрос на данные услуги вырос в целом по стране на 61% в сравнении с июлем 2019 года.

Наиболее популярна услуга в российских столицах (24% от общего спроса в Москве и 19% в Санкт-Петербурге). На втором месте по востребованности «забирателей» детей из школы расположились Екатеринбург и Новосибирск (по 3% от общего спроса). Третье место разделили между собой Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань (по 2% от общего спроса).

Рейтинг городов по востребованности услуги «забиратели», август 2019г.

Москва

24%

Санкт-Петербург

19%

Екатеринбург

3%

Новосибирск

3%

Нижний Новгород

2%

Ростов-на-Дону

2%

Уфа

2%

Казань

2%

Краснодар

1%

Тюмень

1%

Омск

1%

Челябинск

1%

При этом в августе лидером по росту спроса на услуги «забирателей» стал Нижний Новгород, где всего за месяц интерес вырос более чем в 2 раза (+119%). Также почти в 2 раза вырос спрос среди родителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в сравнении с июлем 2019 года – на 99% каждый. В рейтинг городов по росту интереса к услугам также вошли Казань, Москва, Екатеринбург и Краснодар, где в сравнении с июлем 2019 года рост составил 73%, 36%, 30% и 12% соответственно. 

На последней неделе августа число предложений услуг сопровождения детей из школы домой также заметно выросло: в целом по стране педагоги на пенсии, гувернантки, студенты и автоняни стали предлагать свои услуги на 28% чаще. Активнее всего свою помощь предлагали «забиратели» в Краснодаре (55%), Нижнем Новгороде (43%) и Москве (41%). В целом по стране предложение услуг за год выросло на 21%.

Средняя стоимость услуги

В среднем по России стоимость услуги по сопровождению ребенка составила 230 рублей в час, что на 5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе максимальные цены были зафиксированы в Новосибирске (330 руб./час), а доступнее всего эти услуги оказались в Волгограде (40 руб./час). Пермским родителям услуга стала доступнее на 66% за год, а нижегородским, наоборот, стала обходиться на 59% дороже.

Средняя цена услуг «забирателей», руб./час

 

Город

Средняя цена, август 2019, рублей

Средняя цена, август 2018, рублей

Изменение за год

1

Новосибирск

332

319

4%

2

Москва

297

281

6%

3

Санкт-Петербург

287

277

4%

4

Казань

251

204

23%

5

Красноярск

250

164

53%

6

Челябинск

209

438

-52%

7

Екатеринбург

205

218

-6%

8

Уфа

192

231

-17%

9

Ростов-на-Дону

192

139

38%

10

Барнаул

142

133

7%

11

Омск

132

144

-8%

12

Тюмень

124

169

-27%

13

Краснодар

119

174

-32%

14

Пермь

114

335

-66%

15

Воронеж

107

183

-41%

16

Самара

103

82

25%

17

Нижний Новгород

79

50

59%

18

Волгоград

35

70

-50%

 

вся Россия

230

218

5%

 

Источник: пресс-офис AVITO

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