Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее за год в крупнейших городах страны
В августе россияне стали активнее искать помощников, которые могут сопроводить их детей в школу или детский сад. В преддверии нового учебного года популярность услуги выросла в 7 крупнейших городах страны, а максимальный спрос отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране интерес к «забирателям» всего за месяц вырос в 1,5 раза. В среднем сопровождение детей обойдется российским родителям в 230 рублей в час, что на 5% дороже, чем годом ранее.
К концу летних каникул самые занятые родители стали активно интересоваться услугами «забирателей» детей из школы, детских садов и кружков – спрос на данные услуги вырос в целом по стране на 61% в сравнении с июлем 2019 года.
Наиболее популярна услуга в российских столицах (24% от общего спроса в Москве и 19% в Санкт-Петербурге). На втором месте по востребованности «забирателей» детей из школы расположились Екатеринбург и Новосибирск (по 3% от общего спроса). Третье место разделили между собой Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань (по 2% от общего спроса).
Рейтинг городов по востребованности услуги «забиратели», август 2019г.
|
Москва
|
24%
|
Санкт-Петербург
|
19%
|
Екатеринбург
|
3%
|
Новосибирск
|
3%
|
Нижний Новгород
|
2%
|
Ростов-на-Дону
|
2%
|
Уфа
|
2%
|
Казань
|
2%
|
Краснодар
|
1%
|
Тюмень
|
1%
|
Омск
|
1%
|
Челябинск
|
1%
При этом в августе лидером по росту спроса на услуги «забирателей» стал Нижний Новгород, где всего за месяц интерес вырос более чем в 2 раза (+119%). Также почти в 2 раза вырос спрос среди родителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в сравнении с июлем 2019 года – на 99% каждый. В рейтинг городов по росту интереса к услугам также вошли Казань, Москва, Екатеринбург и Краснодар, где в сравнении с июлем 2019 года рост составил 73%, 36%, 30% и 12% соответственно.
На последней неделе августа число предложений услуг сопровождения детей из школы домой также заметно выросло: в целом по стране педагоги на пенсии, гувернантки, студенты и автоняни стали предлагать свои услуги на 28% чаще. Активнее всего свою помощь предлагали «забиратели» в Краснодаре (55%), Нижнем Новгороде (43%) и Москве (41%). В целом по стране предложение услуг за год выросло на 21%.
Средняя стоимость услуги
В среднем по России стоимость услуги по сопровождению ребенка составила 230 рублей в час, что на 5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе максимальные цены были зафиксированы в Новосибирске (330 руб./час), а доступнее всего эти услуги оказались в Волгограде (40 руб./час). Пермским родителям услуга стала доступнее на 66% за год, а нижегородским, наоборот, стала обходиться на 59% дороже.
Средняя цена услуг «забирателей», руб./час
|
|
Город
|
Средняя цена, август 2019, рублей
|
Средняя цена, август 2018, рублей
|
Изменение за год
|
1
|
Новосибирск
|
332
|
319
|
4%
|
2
|
Москва
|
297
|
281
|
6%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
287
|
277
|
4%
|
4
|
Казань
|
251
|
204
|
23%
|
5
|
Красноярск
|
250
|
164
|
53%
|
6
|
Челябинск
|
209
|
438
|
-52%
|
7
|
Екатеринбург
|
205
|
218
|
-6%
|
8
|
Уфа
|
192
|
231
|
-17%
|
9
|
Ростов-на-Дону
|
192
|
139
|
38%
|
10
|
Барнаул
|
142
|
133
|
7%
|
11
|
Омск
|
132
|
144
|
-8%
|
12
|
Тюмень
|
124
|
169
|
-27%
|
13
|
Краснодар
|
119
|
174
|
-32%
|
14
|
Пермь
|
114
|
335
|
-66%
|
15
|
Воронеж
|
107
|
183
|
-41%
|
16
|
Самара
|
103
|
82
|
25%
|
17
|
Нижний Новгород
|
79
|
50
|
59%
|
18
|
Волгоград
|
35
|
70
|
-50%
|
|
вся Россия
|
230
|
218
|
5%
Источник: пресс-офис AVITO