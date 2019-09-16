Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее за год в крупнейших городах страны

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В августе россияне стали активнее искать помощников, которые могут сопроводить их детей в школу или детский сад. В преддверии нового учебного года популярность услуги выросла в 7 крупнейших городах страны, а максимальный спрос отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране интерес к «забирателям» всего за месяц вырос в 1,5 раза. В среднем сопровождение детей обойдется российским родителям в 230 рублей в час, что на 5% дороже, чем годом ранее.

К концу летних каникул самые занятые родители стали активно интересоваться услугами «забирателей» детей из школы, детских садов и кружков – спрос на данные услуги вырос в целом по стране на 61% в сравнении с июлем 2019 года.

Наиболее популярна услуга в российских столицах (24% от общего спроса в Москве и 19% в Санкт-Петербурге). На втором месте по востребованности «забирателей» детей из школы расположились Екатеринбург и Новосибирск (по 3% от общего спроса). Третье место разделили между собой Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань (по 2% от общего спроса).

Рейтинг городов по востребованности услуги «забиратели», август 2019г.

Москва 24% Санкт-Петербург 19% Екатеринбург 3% Новосибирск 3% Нижний Новгород 2% Ростов-на-Дону 2% Уфа 2% Казань 2% Краснодар 1% Тюмень 1% Омск 1% Челябинск 1%

При этом в августе лидером по росту спроса на услуги «забирателей» стал Нижний Новгород, где всего за месяц интерес вырос более чем в 2 раза (+119%). Также почти в 2 раза вырос спрос среди родителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в сравнении с июлем 2019 года – на 99% каждый. В рейтинг городов по росту интереса к услугам также вошли Казань, Москва, Екатеринбург и Краснодар, где в сравнении с июлем 2019 года рост составил 73%, 36%, 30% и 12% соответственно.

На последней неделе августа число предложений услуг сопровождения детей из школы домой также заметно выросло: в целом по стране педагоги на пенсии, гувернантки, студенты и автоняни стали предлагать свои услуги на 28% чаще. Активнее всего свою помощь предлагали «забиратели» в Краснодаре (55%), Нижнем Новгороде (43%) и Москве (41%). В целом по стране предложение услуг за год выросло на 21%.

Средняя стоимость услуги

В среднем по России стоимость услуги по сопровождению ребенка составила 230 рублей в час, что на 5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе максимальные цены были зафиксированы в Новосибирске (330 руб./час), а доступнее всего эти услуги оказались в Волгограде (40 руб./час). Пермским родителям услуга стала доступнее на 66% за год, а нижегородским, наоборот, стала обходиться на 59% дороже.

Средняя цена услуг «забирателей», руб./час

Город Средняя цена, август 2019, рублей Средняя цена, август 2018, рублей Изменение за год 1 Новосибирск 332 319 4% 2 Москва 297 281 6% 3 Санкт-Петербург 287 277 4% 4 Казань 251 204 23% 5 Красноярск 250 164 53% 6 Челябинск 209 438 -52% 7 Екатеринбург 205 218 -6% 8 Уфа 192 231 -17% 9 Ростов-на-Дону 192 139 38% 10 Барнаул 142 133 7% 11 Омск 132 144 -8% 12 Тюмень 124 169 -27% 13 Краснодар 119 174 -32% 14 Пермь 114 335 -66% 15 Воронеж 107 183 -41% 16 Самара 103 82 25% 17 Нижний Новгород 79 50 59% 18 Волгоград 35 70 -50% вся Россия 230 218 5%

Источник: пресс-офис AVITO