"Кубаньжилстрой" заявляет о готовности работать с любыми со-инвесторами

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В связи с началом распространения сотрудниками Администрации г. Новороссийск информации, о нежелании и противодействии ООО «Кубаньжилстрой» вопросу привлечения со-инвесторов для завершения строительства корпусов 18 и 16 в мкр.15 (ЖК «Посейдон» и ЖК «Посейдон-2») сообщаем, что это не соответствует действительности.

Появившиеся призывы о необходимости инициации судебных процессов по попытке незаконного отчуждения находящихся в собственности ООО «Кубаньжилстрой» земельных участков, являются провокацией, ведущей к повышению рисков злоупотреблений, направленных на хищение данных компенсационных активов третьими лицами.

В целях защиты своей собственности и интересов участников долевого строительства, ООО «Кубаньжилстрой» подано заявление в правоохранительные органы г. Новороссийск о необходимости проведения проверки, с целью предотвращения готовящегося преступления. Соответствующая информация направлена и в Генеральную Прокуратуру РФ.

Любые иные попытки незаконного отчуждения активов организации, предназначенных для компенсации достроя ее объектов, будут оспорены в установленном законом порядке.

Одновременно с этим, ООО «Кубаньжилстрой» официально заявляет о готовности начать работу с любыми со-инвесторами, имеющими реальную возможность подключиться к работе по завершению строительства данных объектов, в согласованные сроки, с максимальным соблюдением интересов и гарантий для участников долевого строительства корпусов 18 и 16 в мкр. 15 города Новороссийск.

В качестве компенсации вложений в объекты и повышения инвестиционной привлекательности проектов, ООО «Кубаньжилстрой» в рамках действующего законодательства, готово самостоятельно предоставить со-инвесторам свободные площади в указанных корпусах, а также имеющиеся земельные активы в мкр.15 и на ул. Куникова, 28.

Никаких дополнительных пожертвований или иных источников, включая бюджетные средства для данной работы не требуется.

Источник: пресс-служба компании