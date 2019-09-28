Мошенники в Новороссийске украли 75 тысяч рублей

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30-летней жительнице Новороссийска с номера телефона с кодом 495 позвонил неизвестный и представился сотрудником Службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что в настоящим момент с карты женщины происходит списание денежных средств и продиктовал, что нужно сделать.

Для убедительности в течение разговора включалась аудиозапись с роботизированным голосом: "Сообщите код".

По техническим причинам списание не прошло, в связи с этим мошенник убедил женщину приехать к ближайшему банкомату, снять денежные средства и перевести их по указанным преступником реквизитам.

Только после перевода денежных средств, потерпевшая проанализировала свои действия и осознала, что стала жертвой мошенничества.

Сумма ущерба составила 75 000 рублей.

Полицейские Новороссийска обращаются к гражданам с призывом быть бдительными!

Даже если неизвестные называют по телефону Ваше имя и отчество, помните, что банковские работники никогда не запрашивают пароли, не предлагают совершать сделки под их контролем посредством телефонной связи!

Полиция Новороссийска рекомендует, чтобы не стать жертвой мошенников, внимательно прочтите схемы, которыми пользуются преступники, расскажите о них своим родственникам и знакомым, особенно преклонного возраста:

1. Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками Объединенной службы безопасности банков (такой организации не существует!). Уточняют, какие банковские карты есть у гражданина, и сообщают, что для «защиты» его денежных средств, необходимо сообщить номер карты, цифры на ее обороте. Затем, со счета потерпевшего снимаются все денежные средства.

2. Схема - «ваш родственник попал в ДТП, задержан за правонарушение, переведите деньги».

3. Покупка товаров на сайтах, созданных мошенниками (в том числе, покупка авиа и ж.д. билетов со значительными «скидками»). После перевода денег сайт удаляется.

4. Махинации с банковскими картами: гражданину поступает смс-сообщения типа «Ваша карта заблокирована», необходимо предоставить информацию о карте (пароли, коды).

5. Получение мошенниками полной информации о банковской карте, чтобы снять всю наличность под предлогами перевода денег, например, залога за аренду жилья.

6. Доверчивые граждане приобретают в социальных сетях товары на страничках-однодневках. После перевода денег страница удаляется.

НИКОГДА НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В БЛАГОНАДЕЖНОСТИ СДЕЛКИ.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску