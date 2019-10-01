Владимир Синяговский провёл приём граждан в Новороссийске

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В рамках региональной недели, в Новороссийске, состоялся приём граждан депутатом Государственной Думы Владимиром Синяговским. В городе-герое хорошо помнят парламентария и приходят к нему с самым наболевшим зная, что их вопросы не останутся без внимания.

Не смотря на активную работу местной власти, ряд вопросов остаётся не услышанным. На приём к депутату Валентина Зыкова пришла с уже наболевшей для всех жителей города проблемой - работа общественного транспорта. Здесь и хамское отношение водителей, и отсутствие расписания движения на остановках, и ещё ряд замечаний, включая отсутсвие звукового оповещения остановок.

Владимир Синяговский внимательно изучил все представленные заявителем факты. По его просьбе, часть вопросов незамедлительно вынесена на заседание дисциплинарной комиссии.

«Сегодня мы видим, что руководство города активно работает в этом направлении. Еженедельно проводится заседание дисциплинарной комиссии. Принимаются те или иные меры воздействия к недобросовестным перевозчикам и водителям. Но с этими проблемами можно справиться только при активном взаимодействии руководства города с населением.» - отметил Депутат.

В свою очередь начальник управления транспорта Марина Рудькова поблагодарила Валентину Андреевну за неравнодушие и активную гражданскую позицию, пообещав принять меры по каждому обозначенному вопросу и более подробно освещать в СМИ проводимую в этом направлении работу. Также заявителю предложено принять участие в заседании дисциплинарной комиссии.