"Мир без границ" подводит итоги

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В Новороссийске 6 октября прошло заседание совета общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" под председательством лидера организации, депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского.

Подвел итоги очередного этапа Открытой спартакиады Черноморского побережья для людей с ограниченными возможностями председатель совета, депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев. Соревнования по бадминтону прошли в поселке Афипский Северского района. В нем приняли участия 78 спортсменов различных возрастов из 13 муниципальных образований края. К сожалению, из-за отсутствия сопровождающего не смогла приехать делегация из города-курорта Горячий ключ, а в команде города-героя Новороссийска вместо 12 заявленных спортсменов прибыло шестеро. Ехать пришлось на личном автотранспорте.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, благодаря помощи администрации Северского района и местных молодых депутатов. Владимир Ильич предложил направить благодарственные письма в их адрес.

"Заключительный этап спартакиады пройдет в конце октября в Славянске-на-Кубани. Здесь соберутся любители настольного тенниса," - доложил Виталий Козырев.

Затем члены совета обсудили ход подготовки к Новогодним праздникам. Утвердили положение о конкурсе "Мама года - 2019".