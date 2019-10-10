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Владимир Синяговский: История кубанского казачества - символ мужества, беззаветной преданности и самоотверженного служения Отчизне...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил казачьего генерала, атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду и своих земляков с праздником.

"Уважаемый Николай Александрович, дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательной и памятной датой – Днем образования Кубанского казачьего войска!

История кубанского казачества - символ мужества, беззаветной преданности и самоотверженного служения Отчизне. Казаки и сегодня защищают интересы страны, ведут большую работу по возрождению культуры предков, принимают активное участие в общественной жизни региона.

На протяжении многих лет казачество на Кубани является примером стабильности и безопасности, казачье войско реальными делами подтверждает, что оно является настоящей опорой России. Благодарим вас за честную службу, активное участие в воспитании подрастающего поколения на принципах патриотизма, любви и верности Родине.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах во имя Кубани! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Тема дня

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