Владимир Синяговский: История кубанского казачества - символ мужества, беззаветной преданности и самоотверженного служения Отчизне...
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил казачьего генерала, атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду и своих земляков с праздником.
"Уважаемый Николай Александрович, дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательной и памятной датой – Днем образования Кубанского казачьего войска!
История кубанского казачества - символ мужества, беззаветной преданности и самоотверженного служения Отчизне. Казаки и сегодня защищают интересы страны, ведут большую работу по возрождению культуры предков, принимают активное участие в общественной жизни региона.
На протяжении многих лет казачество на Кубани является примером стабильности и безопасности, казачье войско реальными делами подтверждает, что оно является настоящей опорой России. Благодарим вас за честную службу, активное участие в воспитании подрастающего поколения на принципах патриотизма, любви и верности Родине.
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах во имя Кубани! Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."