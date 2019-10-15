Сбор открыт с 9 октября на официальном сайте Русфонда

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Ева унаследовала тугоухость от родителей, к большому сожалению, но у нее есть активная и здоровая бабушка! Бабушка смогла адаптировать к жизни в социуме собственного сына, отца Евы, развивая его речь и понятийный аппарат, не смотря на диагноз. И готова максимум сделать для любимой внучки, чтобы она жила среди людей и была "говорящим" человеком. Но без слуховых аппаратов ни один специалист не берется работать с ребенком.

Ева Дьячкова, ей 3 года. У нее двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3–4-й степени. И поэтому требуются слуховые аппараты.

"Ева родилась здоровой. Она хорошо развивалась, но к трем месяцам стало заметно, что дочь не всегда реагирует на звуки. Исследование показало, что у Евы наследственная тугоухость 3–4-й степени. Мы с женой слабослышащие. Но наша семья умеет справляться с этим недугом: я получил профессию, работаю. Мы готовы сделать все возможное, чтобы дочь нормально развивалась, жила полноценной жизнью. Сурдолог подобрал Еве мощные слуховые аппараты. Занимаясь с сурдопедагогом и логопедом, она научится правильно говорить. Ева уже неплохо общается со сверстниками, посещает детский сад. Но аппараты, необходимые Еве, за госсчет не предоставляются. А купить приборы мы не в силах: их цена равна моей зарплате за год. Прошу, помогите!" - рассказал Евгений Дьячков, Кущевский район, Краснодарский край.

Ортопед ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск) поделился: «У Насти прогрессирующий сколиоз 3-й степени, девочке необходимо носить корригирующий корсет Шено. Это поможет уменьшить боли в позвоночнике, остановить развитие сколиоза, что в свою очередь позитивно скажется не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и сердца, органов дыхания».

Сурдолог детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар): «Для развития речи Еве рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами: справа – мощного типа, а слева – сверхмощного типа с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Еве?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18432

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ева Дьячкова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ева Дьячкова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ева Дьячкова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Ева Дьячкова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию

Источник: Русфонд