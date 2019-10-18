Госдума рассмотрела законопроект о «зелёной» микрогенерации электроэнергии

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В ГД рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», который направлен на создание законодательной базы для объектов, так называемой, «зелёной» микрогенерации, включающей в себя экологически чистые источники.

Под объектом микрогенерации предлагается понимать принадлежащий на праве собственности или другим законном основании объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании использования возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная энергия, ветровая, водная, с максимальной мощностью до 15 киловатт и который используется потребителем для производства электроэнергии в целях удовлетворения собственных бытовых или производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков. То есть, предлагаемые поправки в первую очередь касаются тех домовладельцев и организации, которые используют для выработки электроэнергии солнечные панели, ветровые и водяные генераторы.

Возобновляемые источники энергии должны включаться в общую сеть, что позволит не устанавливать аккумуляторы для накопления, это в том числе сократит расходы на содержание установок. Более того, предполагается, что можно будет продавать излишки электроэнергии гарантируемым поставщикам и энергосбытовым организациям.

Законопроектом предусматривается, что владельцы ВИЭ смогут обеспечивать свои нужды «зелёной» энергией, а в часы пиковой нагрузки или, когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии – добирать энергию из централизованной сети, а излишки, наоборот, продавать в сеть.

Кроме того, законопроект освобождает от обложения НДФЛ доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих налогоплательщикам объектах микрогенерации.

Депутат Государственной Думы от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский считает, что предлагаемая законодательная инициатива должна рассматриваться в контексте реализации майских указов Президента.

«Она направлена на повышение надёжности работы Энергосистемы и позволяет сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты потребителей на энергообеспечение своих домохозяйств. Кроме того, законопроект направлен на стимулирование мер поддержки российской промышленности по производству соответствующего оборудования», – отметил депутат.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/10/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE/