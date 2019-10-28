Города-герои должны получить юридический статус

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Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющий в Российском парламенте Краснодарский край Владимир Синяговский встретился с представителем Администрации президента РФ.

Одним из основных вопросов было обсуждение возможности в канун празднования 75-летия Великой Победы над фашистскими захватчиками, законодательно закрепить статус Города-героя.

14 сентября 1973 года Указом Президиума Верховного совета СССР Новороссийску было присвоено звание Город-герой с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». За стойкость и мужество проявленные в годы Великой Отечественной войны. Однако в новой России этот высокий статус не был законодательно подтверждён

- На мой взгляд, это упущение должно быть исправлено - прокомментировал встречу в администрации Президента Владимир Синяговский. – Ведь и другие города-герои сегодня не имеют законодательного статуса. Так что мы представляем и их интересы.

Город-герой Новороссийск – легендарный черноморский форпост России, где героическое прошлое неразрывно связанно с сегодняшним днём: подвиг защитников плацдарма «Малая Земля», мужество и стойкость черноморских моряков, самоотверженность жителей города – это те патриотические скрепы, на которых мы воспитываем молодое поколение.

75-летие Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками отличный повод для того, чтобы законодательно подтвердить подвиг Новороссийска и его вклад в разгром фашистских захватчиков. Уверен, что наше обращение найдёт поддержку и понимание на самом высоком государственном уровне.