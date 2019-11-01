Проект «50+»: первые итоги и перспективы

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31 октября на площадке WorldSkills Hi-Tech состоялось открытое заседание Экспертно-координационного совета Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.

В процессе обсуждения заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ (Агентство стратегических инициатив) Юлия Ханьжина информировала о поручении Президента Российской Федерации - бесплатное профессиональное обучение современным компетенциям по стандартам WorldSkills становится более доступным для граждан страны. Так, Поручение Главы государства предусматривает, что с января 2020 года не только лица предпенсионного возраста (5 лет до выхода на пенсию), но и все россияне старше 50 лет, а также работающие пенсионеры, смогут получить актуальную профессию или повысить свою квалификацию по стандартам Ворлдскиллс.

После принятия такого решения встал вопрос об активизации информационной кампании по освещению программы.

«О Союзе WorldSkills, в контексте вопроса обучения граждан предпенсионного возраста в последнее время очень много говорят, пишут, снимают – я говорю в первую очередь о материалах крупных и популярных СМИ, которые показывают разные ракурсы нашей деятельности через чемпионатные истории конкретных людей. Мы можем направлять в колледжи и на предприятия подборки таких интересных материалов. В ответ ждем от вас ролики с героями, прошедшими процесс обучения: такие наглядные истории намного эффективнее описаний преимуществ программы, потому что люди охотнее верят другим людям», – обратилась к представителям средств массовой информации Юлия Грязнова, член экспертно-координационного совета Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Принято решение о расширении круга граждан России, получивших право на бесплатное обучение современным компетенциям по стандартам WorldSkills: с января 2020 года не только предпенсионеры (которые определяются 5-летним периодом до выхода на пенсию), но и все россияне старше 50 лет смогут воспользоваться возможностью получить актуальную профессию или повысить свою квалификацию.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастертва среди специалистов крупнейших предприятий страны в возрасте от 16 до 49 лет. В 2019 году WorldSkills Hi-Tech проходит в шестой раз ? с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. В чемпионате примут участие команды 39 ведущих российских госкорпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности. В этом году соревнования пройдут по 48 компетенциям, а оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов. Вместе со взрослыми участниками будут соревноваться юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет – участники WorldSkills Juniors. Одновременно с общими соревнованиями на площадке «Екатеринбург-Экспо» пройдет финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+».

WorldSkills Hi-Tech 2019 проводится Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», крупнейших холдингов и корпораций. Генеральным партнером WorldSkills Hi-Tech 2019 выступит нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», инновационным партнером – госкорпорация «Ростех», а государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – стратегическим партнером чемпионата.

Источник: WorldSkills Russia