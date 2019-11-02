ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ ВОЗЬМЕТ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РАЙОНЕ АФИПСКОГО НПЗ

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский встретился с жителями поселков Афипского, Ильского, станицы Северской.

В районе работают два нефтеперерабатывающих предприятия ООО «Афипский НПЗ» и ООО «КНГК-Ильский НПЗ». Люди неоднократно жаловались на ухудшение экологической обстановки неприятные запахи, ухудшение здоровья и рост онкологических заболеваний. По мнению местных жителей, тяжёлый запах преимущественно в вечернее и ночное время, распространяется с территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. За помощью и поддержкой местные активисты обратились к Синяговскому.

В конце октября жители Афипского разместили в интернете петицию, адресованную губернатору региона в которой говориться буквально следующее: «Невозможно дышать, каждый день поселок окутывает смог, запахи просто невозможные: аммиак, сера, гарь. Поселок напоминает газовую камеру. Мы задыхаемся! На улицу с детьми выйти нельзя, едкий запах проникает в дом. Нам негде спрятаться. От едкого дыма плохое самочувствие, головная боль, першение в горле, кашель».

Нефтепеработчики категорически отрицают нарушения в своей деятельности. Однако по данным замеров, проведенных с 20 по 23 октября краевым управлением Роспотребнадзора, в Северском, Абинском и Крымском районах концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы, что подтвердили лабораторные испытания.

«Я знаю, что местная власть прилагает все усилия для того, чтобы прояснить ситуацию и решить накопившиеся экологические проблемы, - прокомментировал обращение граждан Синягновский.

На недавнем совещании с участием глав поселений, руководителей профильных служб и ведомств, а также работников прокуратуры, глава района Аслан Джарим потребовал от руководства НПЗ устранить все нарушения в кратчайшие сроки. «Но у граждан нет уверенности, что внутренние проверки, запланированные на предприятии, будут объективными и приведут к положительным результатам. И надо признать, что для таких сомнений у них есть основания, которые разделяют представители Роспотребнадзора и прокуратуры. Безусловно, обращение граждан будет взято под мой личный контроль. Думаю, совместно с краевой и местной властью нам в ближайшее время удастся прояснить ситуацию и добиться положительных результатов. В вопросах, касающихся экологической обстановки и здоровья граждан необходимо быть особо внимательными и не забывать, что от их решения напрямую зависит выполнение поручений Президента и реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Экология», - пояснил Синяговский.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-vozmet-pod-lichnyy-kontrol-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-rayone-afipskogo-npz/