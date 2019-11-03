Власти Краснодара: Бей зоозащитников, чтобы другие боялись!

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Защита животных в Краснодаре становится опасным делом. В воскресенье сотрудники ЧОПа избили зоозащитников, приехавших пикетировать поместье краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.

Собственно, поездка к дому Кондратьева стала финальным аккордом воскресной акции в защиту животных, которой краснодарские власти противодействовали, как могли.

Дело в том, что зоозащитники на воскресенье запланировали пикет в защиту бездомных животных. Акция вызвала широкий отклик среди краснодарцев — люди активно поддерживали мероприятие и регистрировались для участия. Почему животные? Дело в том, что Кубань лидирует по количеству случаев жестокой расправы над бездомными животными.

О чем говорить, если именно в Краснодарском крае работала печально известная фирма «Бася», чьи сотрудники проводили отлов с помощью яда «Адилин-супер», вызывающего у животного мучительную смерть от удушья. Причем не гнушались убивать животных прямо на глазах у детей. Впрочем, чему удивляться, если фирме «Бася» покровительствовал сам губернатор Кондратьев. И хотя на Кубани с 2014 года действует постановление губернатора, требующее гуманного отношения к беспризорным животным, все эти правила как были, так и остаются только на бумаге.

Действительно, на бумаге беспризорные животные должны помещаться в приют, а доставлять их должны специально оборудованным транспортом. Да, в теории есть целый список требований, как нужно содержать животных в приюте, оказывать первую помощь, проводить вакцинацию, а также искать владельцев. Впрочем, есть ли смысл перечислять то, что не работает? Действительно, а куда везти животных, если в Краснодаре до сих пор нет ни одного муниципального приюта! Местные власти ведут разговоры о строительстве приюта с 2013 года, но до сих пор так и не сдвинули проблему с места.

До сих пор местные власти решали проблему так – просто проводили тендеры на подряды для живодеров, которые отлавливали и уничтожали животных. Например, в Сочи такие тендеры на миллионы рублей до осени 2018 года вообще проводили открыто. В общем, несчастных животных жестоко убивают – да еще и списывают на это десятки миллионов рублей. А что касается гуманных мер борьбы с бездомными собаками и кошками, то местная власть просто не закладывает в бюджет деньги на приюты, вакцинацию и прочее. Поэтому справедливо будет сказать, что у краснодарцев просто лопнуло терпение – вот почему в воскресенье они вышли на протест против бесчеловечного отношения к животным. Но администрация Краснодара сделала резкий поворот и отказала в акции – чиновники аргументировали это тем, что заявка на проведение пикета была написана с ошибками, кроме того, место уже согласовали для другой акции. Одновременно начались действия с целью дискредитировать акцию.

Telegram-канал «Караульный» рассказывает, как неизвестные начали от имени организаторов распространять информацию, будто за участие в пикете платят деньги. Поэтому организаторам пришлось официально заявить, что никакого отношения к раздаче денег они не имеют, а участвовать в акции призывают по велению души. И хотя городские власти Краснодара акцию не согласовали, защитники животных провели стихийный пикет в парке «Чистяковская роща». Главный лозунг пикета – требование немедленно начать в Краснодаре строительство муниципального приюта для бездомных животных, а также запретить проводить тендеры на услуги живодеров. Люди вышли с такими плакатами как «Животным — приют, живодёров – в тюрьму» и «Собаки в приюте — наш край в уюте». Досталось и губернатору края Вениамину Кондратьеву, чье загородное поместье недавно обнаружили блогеры из Краснодара.

Как выяснилось, усадьба губернатора занимает около 80 гектаров – на них расположены дома, фонтаны, ротонды и даже церковь. Зоозащитники поприветствовали Кондратьева плакатами «На тендерах собаку съел» и «Вот, где собака зарыта», на которых были изображены угодья губернатора. «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович – пустите переночевать!», - отличился один из участников. Зоозащитники хором скандировали «Кондратьев – фу!».

Вот именно после этого митинга часть активистов и отправились проведать губернатора в его загородном имении. Но на подъезде к дому Кондратьева в станице Динская машину с митингующими заблокировали несколько автомобилей, а затем внутрь ворвались несколько человек, которые несколько раз ударили активистов и отобрали мобильники. Нападавшие назвались сотрудниками ЧОП, которые охраняют имение. «Вы что, бессмертные?», - пересказывает один из свидетелей слова главного охранника, когда активисты сказали, что специально приехали пикетировать дом Вениамина Кондратьева.

В общем, защита прав животных в Краснодаре превращается в рисковое дело. И получается, что местные власти фактически применяют против зоозащитников такие же методы, как и в отношении бездомных животных. Разве что отстрела с помощью яда пока не применяют. Но, как говорится, все еще в будущем…

Источник: https://wek.ru/vlasti-krasnodara-bej-zoozashhitnikov-chtoby-drugie-boyalis