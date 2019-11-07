Закон «О вытрезвителях” был принят парламентом в первом чтении

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

А также рассмотрела предложение о внесении изменений в Закон «О полиции». Согласно законопроекту регионы сами будут определять, стоит им открыть медвытрезвитель или нет.

Напомним, что ещё в мае сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и депутаты Александр Хинштейн, Дмитрий Морозов, Татьяна Соломатина, Юрий Кобзев и ряд других внесли в Государственную Думу предложение о воссоздании системы вытрезвителей, куда нетрезвых россиян без их согласия смогут доставлять после освидетельствования врачом скорой помощи. Второй документ, по словам его разработчиков, даст полиции правовые основания доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специальные социальные учреждения.

Законодательная инициатива предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

В парламенте поправки в действующее законодательство представил депутат Александр Хинштейн. По его словам, подобные центры уже созданы и работают в целом ряде российских регионов «наш законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами».

Как он утверждает, 20 российских регионов уже реализует систему вытрезвителей и принудительной доставки граждан в специализированные центры на коммерческой основе. То есть, делается это в обход действующего законодательства. Парламентарий считает это положительным примером региональной инициативы…

Стоит отметить, что 1 января 2010 года утратил свое действие приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года N106. Он регламентировал деятельность медицинских вытрезвителей в системе МВД. Тогда же, но уже летом, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 года N479 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» с Министерства здравоохранения и социального развития России сняты обязанности по руководству медицинских вытрезвителей.

В связи с отсутствием нормативного правового регулирования данного вопроса, прямая передача, указанных функции по обеспечению работы медицинских вытрезвителей, ни одному ведомству не состоялась. То есть, медвытрезвители перестали существовать вообще. Нетрезвые люди каретами скорой помощи доставлялись в медучреждения, где зачастую вели себя довольно агрессивно и создавали проблемы больным. В этой связи участились жалобы, как со стороны медицинского персонала, так и со стороны граждан.

Тогда, некоторые регионы, принимая соответствующие законы на местном уровне, стали создавать специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившими способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться. Но все это делалось без учета федеральных законов.

Сторонники медвытрезвителей, в пример приводят положительную практику возрождения таких учреждений в Татарстане. В этой республике в девяти городах уже существуют специализированные муниципальные автономные учреждения с общим количеством 110 койко-мест и штатом персонала 99 единицы.

С 2014 года средства на содержание указанных учреждений предусматриваются Законами Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан». Объёмы финансирования ежегодно утверждаются с учётом применения индекса-дефлятора они финансируются из местного бюджета.

В основном такие учреждения охраняются ЧОПами.

Примечательно, что Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе отсутствовала информация о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. Однако уже в сентябре Правительство поддержало документ с учетом замечаний.

Наиболее острую дискуссию при обсуждении вызвал именно конкретный механизм реализации предложенных законодательных поправок. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский задал вопрос о том, кто будет осуществлять правоохранительное сопровождение, или по попросту говоря, охрану вытрезвителей? Кроме того непонятны источники финансирования и юридической принадлежности данных учреждений.

- Старую, советскую систему вытрезвителей сломали. К ней можно по разному относится, но она работала - считает Владимир Синяговский. - Что же касается предлагаемой нам новой системы, то она пока ещё до конца не продумана и есть масса вопросов, которые необходимо решать. Но делать это, с мой точки зрения, надо продумано. Необходимо проанализировать имеющийся опыт, в том числе и советского периода, и действительно предлагать конкретные решения, а не общие лозунги и благие пожелания. К примеру, неплохо было бы вернуть лечебно-трудовые профилактории в которых алкоголики-хроники принудительно проходили лечение. Но сейчас мы их не можем возродить, потому что подписали международную конвенцию о правах человека. Надо продумать как будут работать медицинские организации, силовые структуры, что действительно делать с алкоголиками-хрониками. Все надо прописать до мелочей, чтобы законопроект работал. Надеюсь, ко второму чтению разработчики учтут наши замечания и внесут соответствующие изменения в законопроекты.