Жилья на городском пляже не будет?

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Накануне приезд губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева стал знаковый для жителей города-героя Новороссийска.

Побывав на городском пляже, губернатор остановил строительство жилого дома, который появился на первой линии вопреки краевого законодательства.

Согласно данным в соцсетях, еще в сентябре начались продажи апартаментов площадью около 50 кв.метров. Стоимость за квадрат - 100 тысяч рублей. Всего заявлено было к продаже 93 квартир из 98. Удивительно, что никто из специалистов ведомств межведомственной рабочей группы и городской администрации не дал полную информацию на месте Вениамину Кондратьеву(судя по сюжету ТВ "Кубань 24").

После объезда в здании городской администрации прошло совещание по вопросу сохранности лесного фонда Краснодарского края.