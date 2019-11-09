Владимир Синяговский: Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и порядка на нашей Кубанской земле!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Кубани! Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником-Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, профессия которых на протяжении всей истории существования Российского государства остаётся одной из самых значимых и востребованных. Правоохранительные органы были и остаются главной силой государства в противодействии всем формам преступности. Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и порядка на нашей Кубанской земле!

Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Ваш уникальный опыт, заложенные вами традиции и сегодня служат важным подспорьем для обучения и воспитания молодого поколения стражей порядка.

От всей души желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."