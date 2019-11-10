Когда поколению миллениум станет жить хорошо? Выяснили год

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Поколение миллениум в России станет лучше жить после 2024 года, когда весь мир войдет в новый цикл экономического развития. Об этом рассказала автор книги «В семье не без миллениума» Евгения Шамис.

По ее словам, поколение, рожденное с 1981 по 1996 год, сейчас испытывает трудности с самореализацией, но скоро это изменится.

«У поколения миллениум есть большой запрос на перспективу карьерного роста, но они не видят, как выстроить траектории развития. Для них все станет более очевидно после 2024-2025 годов, когда Россия и весь мир перейдет на новый этап экономического цикла развития, на экономический рост. Тогда поколение миллениум очень четко увидят траектории», - считает эксперт в теории поколений.

Ранее исследователи назвали представителей поколения миллениум самыми депрессивными и склонными к самоубийствам в истории. К такому выводу пришли представители федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.

Как рассказала радио Sputnik Евгения Шамис, это связано с тем, что у поколения миллениум приоритеты совсем не на здоровье.

«Здоровье не является одной из ключевых ценностей поколения, но это изменится с нынешними детьми. У поколения Homeland (рожденные после 1995 года – прим. ред.) здоровье уже является одной из ключевых ценностей», - считает Евгения Шамис.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/