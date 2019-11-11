Назван единственный легальный способ «очистить» кредитную историю

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Легально очистить кредитную историю или поднять рейтинг в России можно только в том случае, если против вас было совершенно мошенничество. Специалисты, которые предлагают другие способы, толкают вас на нарушение закона, рассказал кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов.

«Есть легальные способы исправить кредитную историю. Они допустимы тогда, когда есть для этого основания. Например, это можно сделать тогда, когда против вас было совершено мошенничество. Вы не брали заем или кредит, но он почему-то оказался в вашей истории. Тогда вы можете это исправить. Если у вас законный и обоснованный низкий рейтинг из-за того, что вы набрали кредитов и регулярно их не возвращали, то ничего не сделаешь. Это факт. Это будет отражаться в базе, и это не очистишь никаким образом. Специалист, который будет вас убеждать, что сможет легально эту информацию удалить, будет вам лгать. Нелегально это сделать тяжело, но можно. Но это - прямая коррупция, рекомендовать это я бы не стал», - предостерег юрист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/