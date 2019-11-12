Почему сотовая связь станет дороже?

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Аналитики прогнозируют рост тарифов на сотовую связь в России в 2020 году на 10-25%. Связисты намерены компенсировать потерю доходов из-за отмены внутреннего роуминга в этом году.

Другой причиной подорожания называются расходы, связанные с исполнением так называемого «пакета Яровой» и рост курса доллара. Генеральный директор агентства Telecom Daily Дениса Кускова предположил, что повышение возможно в пределах 10–12%.

«У большинства пользователей было замечено повышение ценовых характеристик на услуги сотовой связи. Это касается всех операторов, поскольку конкуренция, кто-то один из операторов не может не реагировать на изменение ситуации. Прежде всего, данное повышение вызвано изменением законодательства. Последние несколько лет были приняты многие законы, которые потребовали от операторов существенных инвестиций. Это – «закон Яровой», закон о персональных данных, сейчас закон о суверенном интернете, не говоря о повышении НДС. Поэтому можно говорить о том, что в течении 2019 года, ценовые характеристики выросли в среднем на 10-12%. И в следующем 2020 году рост цен так же продолжится на услуги сотовой связи в пределах 10-15%», - отметил аналитик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/