Лучшие города России для жизни с детьми в 2019 году
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Новороссийск, кстати, в таблице на 118 месте.
Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители столицы оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.
Обзор исследования
Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.
В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107.
Еще сильнее увеличился разрыв между крайними оценками: если в 2017 году он составлял 2,8 балла, в 2018-м — 3,2, то в 2019 году — уже 3,7 балла.
Города с лучшей инфраструктурой для детей
Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.
В первой десятке ощутимый рост оценок есть только у двух городов: это Химки (6-е место рейтинга) и Муром (10-е место). В обоих городах средняя оценка инфраструктуры для детей выросла на 0,7 балла.
10 городов России, жители которых высоко оценили инфраструктуру для детей
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
8,1
|
-0,1
|
Москва
|
Москва
|
8
|
2
|
7,8
|
0,1
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
7,9
|
3
|
8,0
|
-0,2
|
Мытищи
|
Московская область
|
7,8
|
4
|
-
|
-
|
Дмитров
|
Московская область
|
7,8
|
5
|
-
|
-
|
Реутов
|
Московская область
|
7,7
|
6
|
7,0
|
0,7
|
Химки
|
Московская область
|
7,7
|
7
|
7,8
|
-0,2
|
Королев
|
Московская область
|
7,6
|
8
|
7,5
|
0,2
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
7,6
|
9
|
-
|
-
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
7,6
|
10
|
6,9
|
0,7
|
Муром
|
Владимирская область
|
7,6
Города с худшей инфраструктурой для детей: Ростовская область в аутсайдерах
Последние два места общероссийского рейтинга заняли города Ростовской области: Каменск-Шахтинский с 4,3 балла и Шахты с 4,5 балла. И там и там средняя оценка за год упала на 0,9 балла. Не лучше жители оценивают инфраструктуру для детей в городе Свободный Амурской области.
В десятку городов с низкими оценками попал еще один город из Ростовской области — Новочеркасск с 5,1 балла. Замыкает список аутсайдеров Мурино (Ленинградская область) с 5,2 балла. Муринцы отметили, что в городе «недостаточно детских садов» и «нет спортивных площадок». Также опрошенные жалуются, что «невозможно вывести детей и выйти посидеть на улице», «нечем заняться детям, да и негде». В Шахтах горожане жалуются на «отсутствие развлечений для детей в зимний период».
10 городов России, жители которых низко оценили инфраструктуру для детей
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
200
|
5,2
|
-0,9
|
Каменск-Шахтинский
|
Ростовская область
|
4,3
|
199
|
5,4
|
-0,9
|
Шахты
|
Ростовская область
|
4,5
|
198
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
4,5
|
197
|
5,7
|
-0,8
|
Махачкала
|
Дагестан
|
4,9
|
196
|
-
|
-
|
Серов
|
Свердловская область
|
5,1
|
195
|
5
|
0,1
|
Новочеркасск
|
Ростовская область
|
5,1
|
194
|
-
|
-
|
Кинешма
|
Ивановская область
|
5,1
|
193
|
5
|
0,2
|
Ленинск-Кузнецкий
|
Кемеровская область
|
5,2
|
192
|
-
|
-
|
Михайловск
|
Ставропольский край
|
5,2
|
191
|
5,6
|
-0,4
|
Мурино
|
Ленинградская область
|
5,2
Инфраструктура для детей в городах-миллионерах
Вторую позицию, после Москвы, в рейтинге городов-миллионеров занял Санкт-Петербург с 7,4 балла. Далее следует Красноярск (7,2 балла). При этом в Красноярске оценка за год выросла на 0,3 балла, а в Санкт-Петербурге упала на 0,4.
В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.
Омичи оценили детскую инфраструктуру в своем городе ниже, чем жители других городов-миллионеров: в этом списке по результатам опроса Омск занял последнее место с 6,4 балла. Результаты у Челябинска и Волгограда слегка выше. Хотя и в этих городах есть проблемы: респонденты из Челябинска говорят про «отсутствие детских площадок, мест для культурного времяпрепровождения», а волгоградцы жалуются, что «нет ничего для детей».
Стоит отметить, что в 11 городах-миллионерах жители оценили детскую инфраструктуру ниже, чем в прошлом году. Рост отмечен только в двух городах, а в трех оценка не изменилась.
Рейтинг городов-миллионеров по оценке инфраструктуры для детей
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
8,1
|
-0,1
|
Москва
|
Москва
|
8
|
13
|
7,8
|
-0,4
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
7,4
|
26
|
6,8
|
0,3
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
7,2
|
34
|
7
|
0,1
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
7,1
|
41
|
7,1
|
-0,1
|
Казань
|
Татарстан
|
7
|
46
|
7,0
|
0
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
7
|
48
|
7,2
|
-0,2
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
7
|
57
|
7,3
|
-0,4
|
Пермь
|
Пермский край
|
6,9
|
61
|
7
|
-0,1
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,9
|
64
|
6,9
|
-0,1
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
6,8
|
71
|
6,8
|
0
|
Самара
|
Самарская область
|
6,8
|
81
|
6,9
|
-0,2
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
6,7
|
97
|
6,8
|
-0,2
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
6,6
|
113
|
6,4
|
0
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
6,4
|
116
|
6,6
|
-0,2
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
6,4
|
122
|
6,6
|
-0,3
|
Омск
|
Омская область
|
6,4
Рейтинг 200 городов России по качеству детской инфраструктуры
(по оценке местных жителей)
|
Место в рейтинге в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
8,1
|
-0,1
|
Москва
|
Москва
|
8
|
2
|
7,8
|
0,1
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
7,9
|
3
|
8
|
-0,2
|
Мытищи
|
Московская область
|
7,8
|
4
|
-
|
-
|
Дмитров
|
Московская область
|
7,8
|
5
|
-
|
-
|
Реутов
|
Московская область
|
7,7
|
6
|
7
|
0,7
|
Химки
|
Московская область
|
7,7
|
7
|
7,8
|
-0,2
|
Королев
|
Московская область
|
7,6
|
8
|
7,5
|
0,2
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
7,6
|
9
|
-
|
-
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
7,6
|
10
|
6,9
|
0,7
|
Муром
|
Владимирская область
|
7,6
|
11
|
7,7
|
-0,2
|
Сургут
|
Ханты-Мансийский АО
|
7,5
|
12
|
6,7
|
0,7
|
Глазов
|
Удмуртия
|
7,4
|
13
|
7,8
|
-0,4
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
7,4
|
14
|
7,7
|
-0,2
|
Грозный
|
Чечня
|
7,4
|
15
|
7,5
|
-0,2
|
Геленджик
|
Краснодарский край
|
7,4
|
16
|
7,1
|
0,2
|
Новочебоксарск
|
Чувашия
|
7,3
|
17
|
-
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
7,3
|
18
|
6,8
|
0,5
|
Коломна
|
Московская область
|
7,3
|
19
|
7,5
|
-0,2
|
Калининград
|
Калининградская область
|
7,3
|
20
|
6,9
|
0,3
|
Бердск
|
Новосибирская область
|
7,3
|
21
|
7
|
0,2
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
7,2
|
22
|
-
|
-
|
Жуковский
|
Московская область
|
7,2
|
23
|
7,2
|
0
|
Люберцы
|
Московская область
|
7,2
|
24
|
7,5
|
-0,3
|
Нижневартовск
|
Ханты-Мансийский АО
|
7,2
|
25
|
7,1
|
0,1
|
Тула
|
Тульская область
|
7,2
|
26
|
6,8
|
0,3
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
7,2
|
27
|
7
|
0,2
|
Чехов
|
Московская область
|
7,2
|
28
|
8,1
|
-0,9
|
Домодедово
|
Московская область
|
7,1
|
29
|
7,2
|
0
|
Киров
|
Кировская область
|
7,1
|
30
|
6,1
|
1
|
Гатчина
|
Ленинградская область
|
7,1
|
31
|
7,3
|
-0,2
|
Владимир
|
Владимирская область
|
7,1
|
32
|
7
|
0,1
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
7,1
|
33
|
6,6
|
0,5
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
7,1
|
34
|
7
|
0,1
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
7,1
|
35
|
6,9
|
0,1
|
Ивантеевка
|
Московская область
|
7,1
|
36
|
6,3
|
0,8
|
Балаково
|
Саратовская область
|
7,1
|
37
|
7,1
|
-0,1
|
Калуга
|
Калужская область
|
7,1
|
38
|
-
|
-
|
Евпатория
|
Крым
|
7,1
|
39
|
7,1
|
-0,1
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
7,1
|
40
|
-
|
-
|
Гурьевск
|
Калининградская область
|
7
|
41
|
7,1
|
-0,1
|
Казань
|
Татарстан
|
7
|
42
|
7,2
|
-0,2
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
7
|
43
|
7,3
|
-0,3
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
7
|
44
|
7,5
|
-0,4
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
7
|
45
|
7,3
|
-0,3
|
Раменское
|
Московская область
|
7
|
46
|
7
|
0
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
7
|
47
|
-
|
-
|
Ханты-Мансийск
|
Ханты-Мансийский АО
|
7
|
48
|
7,2
|
-0,2
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
7
|
49
|
7,1
|
-0,1
|
Абакан
|
Хакасия
|
7
|
50
|
7,5
|
-0,5
|
Серпухов
|
Московская область
|
7
|
51
|
7,5
|
-0,5
|
Каменск-Уральский
|
Свердловская область
|
7
|
52
|
7,5
|
-0,6
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
7
|
53
|
6,4
|
0,6
|
Волгодонск
|
Ростовская область
|
7
|
54
|
6,2
|
0,8
|
Ачинск
|
Красноярский край
|
7
|
55
|
7,2
|
-0,2
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
6,9
|
56
|
5,8
|
1,1
|
Ногинск
|
Московская область
|
6,9
|
57
|
7,3
|
-0,4
|
Пермь
|
Пермский край
|
6,9
|
58
|
7,1
|
-0,2
|
Видное
|
Московская область
|
6,9
|
59
|
7
|
-0,1
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
6,9
|
60
|
7,2
|
-0,3
|
Тольятти
|
Самарская область
|
6,9
|
61
|
7
|
-0,1
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,9
|
62
|
6,7
|
0,1
|
Пенза
|
Пензенская область
|
6,9
|
63
|
-
|
-
|
Губкин
|
Белгородская область
|
6,8
|
64
|
6,9
|
-0,1
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
6,8
|
65
|
6,9
|
-0,1
|
Томск
|
Томская область
|
6,8
|
66
|
6,1
|
0,7
|
Воскресенск
|
Московская область
|
6,8
|
67
|
6,9
|
-0,1
|
Рязань
|
Рязанская область
|
6,8
|
68
|
-
|
-
|
Новокуйбышевск
|
Самарская область
|
6,8
|
69
|
7,3
|
-0,5
|
Саранск
|
Мордовия
|
6,8
|
70
|
6,3
|
0,5
|
Балашиха
|
Московская область
|
6,8
|
71
|
6,8
|
0
|
Самара
|
Самарская область
|
6,8
|
72
|
6,9
|
-0,1
|
Красногорск
|
Московская область
|
6,8
|
73
|
-
|
-
|
Нефтеюганск
|
Ханты-Мансийский АО
|
6,8
|
74
|
7
|
-0,3
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
6,8
|
75
|
6,5
|
0,2
|
Магнитогорск
|
Челябинская область
|
6,8
|
76
|
6,5
|
0,3
|
Арзамас
|
Нижегородская область
|
6,8
|
77
|
7,3
|
-0,6
|
Тверь
|
Тверская область
|
6,7
|
78
|
7,5
|
-0,8
|
Майкоп
|
Адыгея
|
6,7
|
79
|
-
|
-
|
Севастополь
|
Севастополь
|
6,7
|
80
|
7
|
-0,3
|
Иваново
|
Ивановская область
|
6,7
|
81
|
6,9
|
-0,2
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
6,7
|
82
|
-
|
-
|
Щелково
|
Московская область
|
6,7
|
83
|
6,9
|
-0,2
|
Петрозаводск
|
Карелия
|
6,7
|
84
|
-
|
-
|
Новоуральск
|
Свердловская область
|
6,7
|
85
|
5,7
|
1
|
Электросталь
|
Московская область
|
6,7
|
86
|
7,4
|
-0,7
|
Липецк
|
Липецкая область
|
6,7
|
87
|
7,4
|
-0,8
|
Орехово-Зуево
|
Московская область
|
6,7
|
88
|
7
|
-0,4
|
Обнинск
|
Калужская область
|
6,7
|
89
|
6,6
|
0
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
6,7
|
90
|
7
|
-0,3
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
6,6
|
91
|
6,7
|
-0,1
|
Подольск
|
Московская область
|
6,6
|
92
|
6,9
|
-0,3
|
Ярославль
|
Ярославская область
|
6,6
|
93
|
6,9
|
-0,2
|
Ангарск
|
Иркутская область
|
6,6
|
94
|
6,6
|
0
|
Миасс
|
Челябинская область
|
6,6
|
95
|
6,8
|
-0,2
|
Одинцово
|
Московская область
|
6,6
|
96
|
-
|
-
|
Ноябрьск
|
Ямало-Ненецкий АО
|
6,6
|
97
|
6,8
|
-0,2
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
6,6
|
98
|
6,9
|
-0,3
|
Череповец
|
Вологодская область
|
6,6
|
99
|
7,9
|
-1,4
|
Северодвинск
|
Архангельская область
|
6,6
|
100
|
6,5
|
0
|
Вологда
|
Вологодская область
|
6,6
|
101
|
-
|
-
|
Орел
|
Орловская область
|
6,5
|
102
|
6,4
|
0,1
|
Азов
|
Ростовская область
|
6,5
|
103
|
6,3
|
0,3
|
Дзержинск
|
Нижегородская область
|
6,5
|
104
|
6,6
|
-0,1
|
Саратов
|
Саратовская область
|
6,5
|
105
|
7
|
-0,5
|
Благовещенск
|
Амурская область
|
6,5
|
106
|
6,7
|
-0,2
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
6,5
|
107
|
6,6
|
-0,1
|
Кострома
|
Костромская область
|
6,5
|
108
|
6,9
|
-0,4
|
Мурманск
|
Мурманская область
|
6,5
|
109
|
6,5
|
-0,1
|
Волжский
|
Волгоградская область
|
6,5
|
110
|
6,2
|
0,3
|
Ессентуки
|
Ставропольский край
|
6,5
|
111
|
7
|
-0,5
|
Белгород
|
Белгородская область
|
6,5
|
112
|
6,4
|
0
|
Великий Новгород
|
Новгородская область
|
6,4
|
113
|
6,4
|
0
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
6,4
|
114
|
6
|
0,4
|
Старый Оскол
|
Белгородская область
|
6,4
|
115
|
6,8
|
-0,4
|
Курск
|
Курская область
|
6,4
|
116
|
6,6
|
-0,2
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
6,4
|
117
|
7,3
|
-0,9
|
Нальчик
|
Кабардино-Балкария
|
6,4
|
118
|
7,2
|
-0,8
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
6,4
|
119
|
6,3
|
0,1
|
Невинномысск
|
Ставропольский край
|
6,4
|
120
|
6,3
|
0
|
Димитровград
|
Ульяновская область
|
6,4
|
121
|
6,3
|
0,1
|
Энгельс
|
Саратовская область
|
6,4
|
122
|
6,6
|
-0,3
|
Омск
|
Омская область
|
6,4
|
123
|
6,5
|
-0,2
|
Новокузнецк
|
Кемеровская область
|
6,3
|
124
|
-
|
-
|
Белогорск
|
Амурская область
|
6,3
|
125
|
6,4
|
-0,1
|
Владикавказ
|
Северная Осетия
|
6,3
|
126
|
6,6
|
-0,3
|
Новый Уренгой
|
Ямало-Ненецкий АО
|
6,3
|
127
|
5,6
|
0,7
|
Пушкино
|
Московская область
|
6,3
|
128
|
7
|
-0,7
|
Улан-Удэ
|
Бурятия
|
6,3
|
129
|
7,1
|
-0,9
|
Салават
|
Башкортостан
|
6,2
|
130
|
6,3
|
-0,1
|
Тамбов
|
Тамбовская область
|
6,2
|
131
|
6,1
|
0,1
|
Сергиев Посад
|
Московская область
|
6,2
|
132
|
6,7
|
-0,5
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
6,2
|
133
|
7,4
|
-1,2
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
6,2
|
134
|
-
|
-
|
Керчь
|
Крым
|
6,2
|
135
|
6,6
|
-0,4
|
Нижний Тагил
|
Свердловская область
|
6,2
|
136
|
5,8
|
0,4
|
Рубцовск
|
Алтайский край
|
6,2
|
137
|
-
|
-
|
Симферополь
|
Крым
|
6,2
|
138
|
6,7
|
-0,6
|
Пятигорск
|
Ставропольский край
|
6,2
|
139
|
5,7
|
0,4
|
Лобня
|
Московская область
|
6,1
|
140
|
5,5
|
0,6
|
Великие Луки
|
Псковская область
|
6,1
|
141
|
6,5
|
-0,3
|
Смоленск
|
Смоленская область
|
6,1
|
142
|
6,6
|
-0,5
|
Рыбинск
|
Ярославская область
|
6,1
|
143
|
6,4
|
-0,3
|
Ковров
|
Владимирская область
|
6,1
|
144
|
-
|
-
|
Магадан
|
Магаданская область
|
6,1
|
145
|
6
|
0,1
|
Прокопьевск
|
Кемеровская область
|
6,1
|
146
|
6,2
|
-0,1
|
Псков
|
Псковская область
|
6,1
|
147
|
6,5
|
-0,4
|
Братск
|
Иркутская область
|
6,1
|
148
|
-
|
-
|
Выборг
|
Ленинградская область
|
6,1
|
149
|
-
|
-
|
Туапсе
|
Краснодарский край
|
6,1
|
150
|
7,2
|
-1,1
|
Владивосток
|
Приморский край
|
6,1
|
151
|
6,5
|
-0,5
|
Бийск
|
Алтайский край
|
6
|
152
|
5,9
|
0,1
|
Таганрог
|
Ростовская область
|
6
|
153
|
6,3
|
-0,3
|
Брянск
|
Брянская область
|
6
|
154
|
7
|
-0,9
|
Анапа
|
Краснодарский край
|
6
|
155
|
5,9
|
0
|
Всеволожск
|
Ленинградская область
|
6
|
156
|
6,1
|
-0,1
|
Чита
|
Забайкальский край
|
6
|
157
|
6
|
0,0
|
Сызрань
|
Самарская область
|
6
|
158
|
6,5
|
-0,6
|
Новомосковск
|
Тульская область
|
5,9
|
159
|
-
|
-
|
Белово
|
Кемеровская область
|
5,9
|
160
|
6,4
|
-0,5
|
Первоуральск
|
Свердловская область
|
5,9
|
161
|
6,5
|
-0,6
|
Клин
|
Московская область
|
5,9
|
162
|
5,6
|
0,2
|
Бузулук
|
Оренбургская область
|
5,9
|
163
|
6,7
|
-0,8
|
Сыктывкар
|
Коми
|
5,8
|
164
|
6,2
|
-0,4
|
Курган
|
Курганская область
|
5,8
|
165
|
-
|
-
|
Кудрово
|
Ленинградская область
|
5,8
|
166
|
6,6
|
-0,7
|
Копейск
|
Челябинская область
|
5,8
|
167
|
4,9
|
0,9
|
Елец
|
Липецкая область
|
5,8
|
168
|
6,3
|
-0,6
|
Батайск
|
Ростовская область
|
5,8
|
169
|
5
|
0,7
|
Черкесск
|
Карачаево-Черкесия
|
5,7
|
170
|
6,2
|
-0,5
|
Березники
|
Пермский край
|
5,7
|
171
|
6,1
|
-0,4
|
Ухта
|
Коми
|
5,7
|
172
|
6
|
-0,4
|
Астрахань
|
Астраханская область
|
5,6
|
173
|
6,3
|
-0,7
|
Комсомольск-на-Амуре
|
Хабаровский край
|
5,6
|
174
|
6,3
|
-0,7
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
5,6
|
175
|
-
|
-
|
Ялта
|
Крым
|
5,6
|
176
|
-
|
-
|
Феодосия
|
Крым
|
5,6
|
177
|
-
|
-
|
Сарапул
|
Удмуртия
|
5,5
|
178
|
6,7
|
-1,2
|
Орск
|
Оренбургская область
|
5,5
|
179
|
7,3
|
-1,8
|
Камышин
|
Волгоградская область
|
5,5
|
180
|
-
|
-
|
Мичуринск
|
Тамбовская область
|
5,5
|
181
|
-
|
-
|
Воткинск
|
Удмуртия
|
5,4
|
182
|
5,9
|
-0,5
|
Петропавловск-Камчатский
|
Камчатский край
|
5,4
|
183
|
5,4
|
0
|
Воркута
|
Коми
|
5,4
|
184
|
5,6
|
-0,2
|
Минеральные Воды
|
Ставропольский край
|
5,4
|
185
|
-
|
-
|
Биробиджан
|
Еврейская АО
|
5,4
|
186
|
-
|
-
|
Якутск
|
Якутия
|
5,4
|
187
|
6
|
-0,7
|
Златоуст
|
Челябинская область
|
5,3
|
188
|
6,9
|
-1,5
|
Киселевск
|
Кемеровская область
|
5,3
|
189
|
5,9
|
-0,6
|
Норильск
|
Красноярский край
|
5,3
|
190
|
6,8
|
-1,6
|
Нефтекамск
|
Башкортостан
|
5,2
|
191
|
-
|
-
|
Михайловск
|
Ставропольский край
|
5,2
|
192
|
5,6
|
-0,4
|
Мурино
|
Ленинградская область
|
5,2
|
193
|
5
|
0,2
|
Ленинск-Кузнецкий
|
Кемеровская область
|
5,2
|
194
|
-
|
-
|
Кинешма
|
Ивановская область
|
5,1
|
195
|
5
|
0,1
|
Новочеркасск
|
Ростовская область
|
5,1
|
196
|
-
|
-
|
Серов
|
Свердловская область
|
5,1
|
197
|
5,7
|
-0,8
|
Махачкала
|
Дагестан
|
4,9
|
198
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
4,5
|
199
|
5,4
|
-0,9
|
Шахты
|
Ростовская область
|
4,5
|
200
|
5,2
|
-0,9
|
Каменск-Шахтинский
|
Ростовская область
|
4,3
В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.
Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru