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Лучшие города России для жизни с детьми в 2019 году

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Новороссийск, кстати, в таблице на 118 месте.

Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители столицы оценили  детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107.

Еще сильнее увеличился разрыв между крайними оценками: если в 2017 году он составлял 2,8 балла, в 2018-м — 3,2, то в 2019 году — уже 3,7 балла.

Города с лучшей инфраструктурой для детей

Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.

В первой десятке ощутимый рост оценок есть только у двух городов: это Химки (6-е место рейтинга) и Муром (10-е место). В обоих городах средняя оценка инфраструктуры для детей выросла на 0,7 балла.

10 городов России, жители которых высоко оценили инфраструктуру для детей

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

8,1

-0,1

Москва

Москва

8

2

7,8

0,1

Тюмень

Тюменская область

7,9

3

8,0

-0,2

Мытищи

Московская область

7,8

4

-

-

Дмитров

Московская область

7,8

5

-

-

Реутов

Московская область

7,7

6

7,0

0,7

Химки

Московская область

7,7

7

7,8

-0,2

Королев

Московская область

7,6

8

7,5

0,2

Набережные Челны

Татарстан

7,6

9

-

-

Долгопрудный

Московская область

7,6

10

6,9

0,7

Муром

Владимирская область

7,6

 

Города с худшей инфраструктурой для детей: Ростовская область в аутсайдерах

Последние два места общероссийского рейтинга заняли города Ростовской области: Каменск-Шахтинский с 4,3 балла и Шахты с 4,5 балла. И там и там средняя оценка за год упала на 0,9 балла. Не лучше жители оценивают инфраструктуру для детей в городе Свободный Амурской области.

В десятку городов с низкими оценками попал еще один город из Ростовской области — Новочеркасск с 5,1 балла. Замыкает список аутсайдеров Мурино (Ленинградская область) с 5,2 балла. Муринцы отметили, что в городе «недостаточно детских садов» и «нет спортивных площадок». Также опрошенные жалуются, что «невозможно вывести детей и выйти посидеть на улице», «нечем заняться детям, да и негде». В Шахтах горожане жалуются на «отсутствие развлечений для детей в зимний период».

10 городов России, жители которых низко оценили инфраструктуру для детей

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

200

5,2

-0,9

Каменск-Шахтинский

Ростовская область

4,3

199

5,4

-0,9

Шахты

Ростовская область

4,5

198

-

-

Свободный

Амурская область

4,5

197

5,7

-0,8

Махачкала

Дагестан

4,9

196

-

-

Серов

Свердловская область

5,1

195

5

0,1

Новочеркасск

Ростовская область

5,1

194

-

-

Кинешма

Ивановская область

5,1

193

5

0,2

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская область

5,2

192

-

-

Михайловск

Ставропольский край

5,2

191

5,6

-0,4

Мурино

Ленинградская область

5,2


Инфраструктура для детей в городах-миллионерах

Вторую позицию, после Москвы, в рейтинге городов-миллионеров занял Санкт-Петербург с 7,4 балла. Далее следует Красноярск (7,2 балла). При этом в Красноярске оценка за год выросла на 0,3 балла, а в Санкт-Петербурге упала на 0,4.

В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

Омичи оценили детскую инфраструктуру в своем городе ниже, чем жители других городов-миллионеров: в этом списке по результатам опроса Омск занял последнее место с 6,4 балла. Результаты у Челябинска и Волгограда слегка выше. Хотя и в этих городах есть проблемы: респонденты из Челябинска говорят про «отсутствие детских площадок, мест для культурного времяпрепровождения», а волгоградцы жалуются, что «нет ничего для детей».

Стоит отметить, что в 11 городах-миллионерах жители оценили детскую инфраструктуру ниже, чем в прошлом году. Рост отмечен только в двух городах, а в трех оценка не изменилась.

 

Рейтинг городов-миллионеров по оценке инфраструктуры для детей

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

8,1

-0,1

Москва

Москва

8

13

7,8

-0,4

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

7,4

26

6,8

0,3

Красноярск

Красноярский край

7,2

34

7

0,1

Новосибирск

Новосибирская область

7,1

41

7,1

-0,1

Казань

Татарстан

7

46

7,0

0

Нижний Новгород

Нижегородская область

7

48

7,2

-0,2

Екатеринбург

Свердловская область

7

57

7,3

-0,4

Пермь

Пермский край

6,9

61

7

-0,1

Уфа

Башкортостан

6,9

64

6,9

-0,1

Воронеж

Воронежская область

6,8

71

6,8

0

Самара

Самарская область

6,8

81

6,9

-0,2

Краснодар

Краснодарский край

6,7

97

6,8

-0,2

Ростов-на-Дону

Ростовская область

6,6

113

6,4

0

Волгоград

Волгоградская область

6,4

116

6,6

-0,2

Челябинск

Челябинская область

6,4

122

6,6

-0,3

Омск

Омская область

6,4


Рейтинг 200 городов России по качеству детской инфраструктуры
(по оценке местных жителей)

Место в рейтинге в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

8,1

-0,1

Москва

Москва

8

2

7,8

0,1

Тюмень

Тюменская область

7,9

3

8

-0,2

Мытищи

Московская область

7,8

4

-

-

Дмитров

Московская область

7,8

5

-

-

Реутов

Московская область

7,7

6

7

0,7

Химки

Московская область

7,7

7

7,8

-0,2

Королев

Московская область

7,6

8

7,5

0,2

Набережные Челны

Татарстан

7,6

9

-

-

Долгопрудный

Московская область

7,6

10

6,9

0,7

Муром

Владимирская область

7,6

11

7,7

-0,2

Сургут

Ханты-Мансийский АО

7,5

12

6,7

0,7

Глазов

Удмуртия

7,4

13

7,8

-0,4

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

7,4

14

7,7

-0,2

Грозный

Чечня

7,4

15

7,5

-0,2

Геленджик

Краснодарский край

7,4

16

7,1

0,2

Новочебоксарск

Чувашия

7,3

17

-

-

Северск

Томская область

7,3

18

6,8

0,5

Коломна

Московская область

7,3

19

7,5

-0,2

Калининград

Калининградская область

7,3

20

6,9

0,3

Бердск

Новосибирская область

7,3

21

7

0,2

Ейск

Краснодарский край

7,2

22

-

-

Жуковский

Московская область

7,2

23

7,2

0

Люберцы

Московская область

7,2

24

7,5

-0,3

Нижневартовск

Ханты-Мансийский АО

7,2

25

7,1

0,1

Тула

Тульская область

7,2

26

6,8

0,3

Красноярск

Красноярский край

7,2

27

7

0,2

Чехов

Московская область

7,2

28

8,1

-0,9

Домодедово

Московская область

7,1

29

7,2

0

Киров

Кировская область

7,1

30

6,1

1

Гатчина

Ленинградская область

7,1

31

7,3

-0,2

Владимир

Владимирская область

7,1

32

7

0,1

Ижевск

Удмуртия

7,1

33

6,6

0,5

Йошкар-Ола

Марий Эл

7,1

34

7

0,1

Новосибирск

Новосибирская область

7,1

35

6,9

0,1

Ивантеевка

Московская область

7,1

36

6,3

0,8

Балаково

Саратовская область

7,1

37

7,1

-0,1

Калуга

Калужская область

7,1

38

-

-

Евпатория

Крым

7,1

39

7,1

-0,1

Нижнекамск

Татарстан

7,1

40

-

-

Гурьевск

Калининградская область

7

41

7,1

-0,1

Казань

Татарстан

7

42

7,2

-0,2

Иркутск

Иркутская область

7

43

7,3

-0,3

Ставрополь

Ставропольский край

7

44

7,5

-0,4

Армавир

Краснодарский край

7

45

7,3

-0,3

Раменское

Московская область

7

46

7

0

Нижний Новгород

Нижегородская область

7

47

-

-

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский АО

7

48

7,2

-0,2

Екатеринбург

Свердловская область

7

49

7,1

-0,1

Абакан

Хакасия

7

50

7,5

-0,5

Серпухов

Московская область

7

51

7,5

-0,5

Каменск-Уральский

Свердловская область

7

52

7,5

-0,6

Альметьевск

Татарстан

7

53

6,4

0,6

Волгодонск

Ростовская область

7

54

6,2

0,8

Ачинск

Красноярский край

7

55

7,2

-0,2

Чебоксары

Чувашия

6,9

56

5,8

1,1

Ногинск

Московская область

6,9

57

7,3

-0,4

Пермь

Пермский край

6,9

58

7,1

-0,2

Видное

Московская область

6,9

59

7

-0,1

Ульяновск

Ульяновская область

6,9

60

7,2

-0,3

Тольятти

Самарская область

6,9

61

7

-0,1

Уфа

Башкортостан

6,9

62

6,7

0,1

Пенза

Пензенская область

6,9

63

-

-

Губкин

Белгородская область

6,8

64

6,9

-0,1

Воронеж

Воронежская область

6,8

65

6,9

-0,1

Томск

Томская область

6,8

66

6,1

0,7

Воскресенск

Московская область

6,8

67

6,9

-0,1

Рязань

Рязанская область

6,8

68

-

-

Новокуйбышевск

Самарская область

6,8

69

7,3

-0,5

Саранск

Мордовия

6,8

70

6,3

0,5

Балашиха

Московская область

6,8

71

6,8

0

Самара

Самарская область

6,8

72

6,9

-0,1

Красногорск

Московская область

6,8

73

-

-

Нефтеюганск

Ханты-Мансийский АО

6,8

74

7

-0,3

Оренбург

Оренбургская область

6,8

75

6,5

0,2

Магнитогорск

Челябинская область

6,8

76

6,5

0,3

Арзамас

Нижегородская область

6,8

77

7,3

-0,6

Тверь

Тверская область

6,7

78

7,5

-0,8

Майкоп

Адыгея

6,7

79

-

-

Севастополь

Севастополь

6,7

80

7

-0,3

Иваново

Ивановская область

6,7

81

6,9

-0,2

Краснодар

Краснодарский край

6,7

82

-

-

Щелково

Московская область

6,7

83

6,9

-0,2

Петрозаводск

Карелия

6,7

84

-

-

Новоуральск

Свердловская область

6,7

85

5,7

1

Электросталь

Московская область

6,7

86

7,4

-0,7

Липецк

Липецкая область

6,7

87

7,4

-0,8

Орехово-Зуево

Московская область

6,7

88

7

-0,4

Обнинск

Калужская область

6,7

89

6,6

0

Хабаровск

Хабаровский край

6,7

90

7

-0,3

Барнаул

Алтайский край

6,6

91

6,7

-0,1

Подольск

Московская область

6,6

92

6,9

-0,3

Ярославль

Ярославская область

6,6

93

6,9

-0,2

Ангарск

Иркутская область

6,6

94

6,6

0

Миасс

Челябинская область

6,6

95

6,8

-0,2

Одинцово

Московская область

6,6

96

-

-

Ноябрьск

Ямало-Ненецкий АО

6,6

97

6,8

-0,2

Ростов-на-Дону

Ростовская область

6,6

98

6,9

-0,3

Череповец

Вологодская область

6,6

99

7,9

-1,4

Северодвинск

Архангельская область

6,6

100

6,5

0

Вологда

Вологодская область

6,6

101

-

-

Орел

Орловская область

6,5

102

6,4

0,1

Азов

Ростовская область

6,5

103

6,3

0,3

Дзержинск

Нижегородская область

6,5

104

6,6

-0,1

Саратов

Саратовская область

6,5

105

7

-0,5

Благовещенск

Амурская область

6,5

106

6,7

-0,2

Кемерово

Кемеровская область

6,5

107

6,6

-0,1

Кострома

Костромская область

6,5

108

6,9

-0,4

Мурманск

Мурманская область

6,5

109

6,5

-0,1

Волжский

Волгоградская область

6,5

110

6,2

0,3

Ессентуки

Ставропольский край

6,5

111

7

-0,5

Белгород

Белгородская область

6,5

112

6,4

0

Великий Новгород

Новгородская область

6,4

113

6,4

0

Волгоград

Волгоградская область

6,4

114

6

0,4

Старый Оскол

Белгородская область

6,4

115

6,8

-0,4

Курск

Курская область

6,4

116

6,6

-0,2

Челябинск

Челябинская область

6,4

117

7,3

-0,9

Нальчик

Кабардино-Балкария

6,4

118

7,2

-0,8

Новороссийск

Краснодарский край

6,4

119

6,3

0,1

Невинномысск

Ставропольский край

6,4

120

6,3

0

Димитровград

Ульяновская область

6,4

121

6,3

0,1

Энгельс

Саратовская область

6,4

122

6,6

-0,3

Омск

Омская область

6,4

123

6,5

-0,2

Новокузнецк

Кемеровская область

6,3

124

-

-

Белогорск

Амурская область

6,3

125

6,4

-0,1

Владикавказ

Северная Осетия

6,3

126

6,6

-0,3

Новый Уренгой

Ямало-Ненецкий АО

6,3

127

5,6

0,7

Пушкино

Московская область

6,3

128

7

-0,7

Улан-Удэ

Бурятия

6,3

129

7,1

-0,9

Салават

Башкортостан

6,2

130

6,3

-0,1

Тамбов

Тамбовская область

6,2

131

6,1

0,1

Сергиев Посад

Московская область

6,2

132

6,7

-0,5

Сочи

Краснодарский край

6,2

133

7,4

-1,2

Стерлитамак

Башкортостан

6,2

134

-

-

Керчь

Крым

6,2

135

6,6

-0,4

Нижний Тагил

Свердловская область

6,2

136

5,8

0,4

Рубцовск

Алтайский край

6,2

137

-

-

Симферополь

Крым

6,2

138

6,7

-0,6

Пятигорск

Ставропольский край

6,2

139

5,7

0,4

Лобня

Московская область

6,1

140

5,5

0,6

Великие Луки

Псковская область

6,1

141

6,5

-0,3

Смоленск

Смоленская область

6,1

142

6,6

-0,5

Рыбинск

Ярославская область

6,1

143

6,4

-0,3

Ковров

Владимирская область

6,1

144

-

-

Магадан

Магаданская область

6,1

145

6

0,1

Прокопьевск

Кемеровская область

6,1

146

6,2

-0,1

Псков

Псковская область

6,1

147

6,5

-0,4

Братск

Иркутская область

6,1

148

-

-

Выборг

Ленинградская область

6,1

149

-

-

Туапсе

Краснодарский край

6,1

150

7,2

-1,1

Владивосток

Приморский край

6,1

151

6,5

-0,5

Бийск

Алтайский край

6

152

5,9

0,1

Таганрог

Ростовская область

6

153

6,3

-0,3

Брянск

Брянская область

6

154

7

-0,9

Анапа

Краснодарский край

6

155

5,9

0

Всеволожск

Ленинградская область

6

156

6,1

-0,1

Чита

Забайкальский край

6

157

6

0,0

Сызрань

Самарская область

6

158

6,5

-0,6

Новомосковск

Тульская область

5,9

159

-

-

Белово

Кемеровская область

5,9

160

6,4

-0,5

Первоуральск

Свердловская область

5,9

161

6,5

-0,6

Клин

Московская область

5,9

162

5,6

0,2

Бузулук

Оренбургская область

5,9

163

6,7

-0,8

Сыктывкар

Коми

5,8

164

6,2

-0,4

Курган

Курганская область

5,8

165

-

-

Кудрово

Ленинградская область

5,8

166

6,6

-0,7

Копейск

Челябинская область

5,8

167

4,9

0,9

Елец

Липецкая область

5,8

168

6,3

-0,6

Батайск

Ростовская область

5,8

169

5

0,7

Черкесск

Карачаево-Черкесия

5,7

170

6,2

-0,5

Березники

Пермский край

5,7

171

6,1

-0,4

Ухта

Коми

5,7

172

6

-0,4

Астрахань

Астраханская область

5,6

173

6,3

-0,7

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

5,6

174

6,3

-0,7

Архангельск

Архангельская область

5,6

175

-

-

Ялта

Крым

5,6

176

-

-

Феодосия

Крым

5,6

177

-

-

Сарапул

Удмуртия

5,5

178

6,7

-1,2

Орск

Оренбургская область

5,5

179

7,3

-1,8

Камышин

Волгоградская область

5,5

180

-

-

Мичуринск

Тамбовская область

5,5

181

-

-

Воткинск

Удмуртия

5,4

182

5,9

-0,5

Петропавловск-Камчатский

Камчатский край

5,4

183

5,4

0

Воркута

Коми

5,4

184

5,6

-0,2

Минеральные Воды

Ставропольский край

5,4

185

-

-

Биробиджан

Еврейская АО

5,4

186

-

-

Якутск

Якутия

5,4

187

6

-0,7

Златоуст

Челябинская область

5,3

188

6,9

-1,5

Киселевск

Кемеровская область

5,3

189

5,9

-0,6

Норильск

Красноярский край

5,3

190

6,8

-1,6

Нефтекамск

Башкортостан

5,2

191

-

-

Михайловск

Ставропольский край

5,2

192

5,6

-0,4

Мурино

Ленинградская область

5,2

193

5

0,2

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская область

5,2

194

-

-

Кинешма

Ивановская область

5,1

195

5

0,1

Новочеркасск

Ростовская область

5,1

196

-

-

Серов

Свердловская область

5,1

197

5,7

-0,8

Махачкала

Дагестан

4,9

198

-

-

Свободный

Амурская область

4,5

199

5,4

-0,9

Шахты

Ростовская область

4,5

200

5,2

-0,9

Каменск-Шахтинский

Ростовская область

4,3

В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru

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Категория: Новости / Тема дня

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