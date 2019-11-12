Лучшие города России для жизни с детьми в 2019 году

/Тема дня/

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Новороссийск, кстати, в таблице на 118 месте.

Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители столицы оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107.

Еще сильнее увеличился разрыв между крайними оценками: если в 2017 году он составлял 2,8 балла, в 2018-м — 3,2, то в 2019 году — уже 3,7 балла.

Города с лучшей инфраструктурой для детей

Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.

В первой десятке ощутимый рост оценок есть только у двух городов: это Химки (6-е место рейтинга) и Муром (10-е место). В обоих городах средняя оценка инфраструктуры для детей выросла на 0,7 балла.

10 городов России, жители которых высоко оценили инфраструктуру для детей

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 8,1 -0,1 Москва Москва 8 2 7,8 0,1 Тюмень Тюменская область 7,9 3 8,0 -0,2 Мытищи Московская область 7,8 4 - - Дмитров Московская область 7,8 5 - - Реутов Московская область 7,7 6 7,0 0,7 Химки Московская область 7,7 7 7,8 -0,2 Королев Московская область 7,6 8 7,5 0,2 Набережные Челны Татарстан 7,6 9 - - Долгопрудный Московская область 7,6 10 6,9 0,7 Муром Владимирская область 7,6

Города с худшей инфраструктурой для детей: Ростовская область в аутсайдерах

Последние два места общероссийского рейтинга заняли города Ростовской области: Каменск-Шахтинский с 4,3 балла и Шахты с 4,5 балла. И там и там средняя оценка за год упала на 0,9 балла. Не лучше жители оценивают инфраструктуру для детей в городе Свободный Амурской области.

В десятку городов с низкими оценками попал еще один город из Ростовской области — Новочеркасск с 5,1 балла. Замыкает список аутсайдеров Мурино (Ленинградская область) с 5,2 балла. Муринцы отметили, что в городе «недостаточно детских садов» и «нет спортивных площадок». Также опрошенные жалуются, что «невозможно вывести детей и выйти посидеть на улице», «нечем заняться детям, да и негде». В Шахтах горожане жалуются на «отсутствие развлечений для детей в зимний период».

10 городов России, жители которых низко оценили инфраструктуру для детей

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 200 5,2 -0,9 Каменск-Шахтинский Ростовская область 4,3 199 5,4 -0,9 Шахты Ростовская область 4,5 198 - - Свободный Амурская область 4,5 197 5,7 -0,8 Махачкала Дагестан 4,9 196 - - Серов Свердловская область 5,1 195 5 0,1 Новочеркасск Ростовская область 5,1 194 - - Кинешма Ивановская область 5,1 193 5 0,2 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 5,2 192 - - Михайловск Ставропольский край 5,2 191 5,6 -0,4 Мурино Ленинградская область 5,2



Инфраструктура для детей в городах-миллионерах

Вторую позицию, после Москвы, в рейтинге городов-миллионеров занял Санкт-Петербург с 7,4 балла. Далее следует Красноярск (7,2 балла). При этом в Красноярске оценка за год выросла на 0,3 балла, а в Санкт-Петербурге упала на 0,4.

В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

Омичи оценили детскую инфраструктуру в своем городе ниже, чем жители других городов-миллионеров: в этом списке по результатам опроса Омск занял последнее место с 6,4 балла. Результаты у Челябинска и Волгограда слегка выше. Хотя и в этих городах есть проблемы: респонденты из Челябинска говорят про «отсутствие детских площадок, мест для культурного времяпрепровождения», а волгоградцы жалуются, что «нет ничего для детей».

Стоит отметить, что в 11 городах-миллионерах жители оценили детскую инфраструктуру ниже, чем в прошлом году. Рост отмечен только в двух городах, а в трех оценка не изменилась.

Рейтинг городов-миллионеров по оценке инфраструктуры для детей

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 8,1 -0,1 Москва Москва 8 13 7,8 -0,4 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,4 26 6,8 0,3 Красноярск Красноярский край 7,2 34 7 0,1 Новосибирск Новосибирская область 7,1 41 7,1 -0,1 Казань Татарстан 7 46 7,0 0 Нижний Новгород Нижегородская область 7 48 7,2 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7 57 7,3 -0,4 Пермь Пермский край 6,9 61 7 -0,1 Уфа Башкортостан 6,9 64 6,9 -0,1 Воронеж Воронежская область 6,8 71 6,8 0 Самара Самарская область 6,8 81 6,9 -0,2 Краснодар Краснодарский край 6,7 97 6,8 -0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,6 113 6,4 0 Волгоград Волгоградская область 6,4 116 6,6 -0,2 Челябинск Челябинская область 6,4 122 6,6 -0,3 Омск Омская область 6,4



Рейтинг 200 городов России по качеству детской инфраструктуры

(по оценке местных жителей)

Место в рейтинге в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 8,1 -0,1 Москва Москва 8 2 7,8 0,1 Тюмень Тюменская область 7,9 3 8 -0,2 Мытищи Московская область 7,8 4 - - Дмитров Московская область 7,8 5 - - Реутов Московская область 7,7 6 7 0,7 Химки Московская область 7,7 7 7,8 -0,2 Королев Московская область 7,6 8 7,5 0,2 Набережные Челны Татарстан 7,6 9 - - Долгопрудный Московская область 7,6 10 6,9 0,7 Муром Владимирская область 7,6 11 7,7 -0,2 Сургут Ханты-Мансийский АО 7,5 12 6,7 0,7 Глазов Удмуртия 7,4 13 7,8 -0,4 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,4 14 7,7 -0,2 Грозный Чечня 7,4 15 7,5 -0,2 Геленджик Краснодарский край 7,4 16 7,1 0,2 Новочебоксарск Чувашия 7,3 17 - - Северск Томская область 7,3 18 6,8 0,5 Коломна Московская область 7,3 19 7,5 -0,2 Калининград Калининградская область 7,3 20 6,9 0,3 Бердск Новосибирская область 7,3 21 7 0,2 Ейск Краснодарский край 7,2 22 - - Жуковский Московская область 7,2 23 7,2 0 Люберцы Московская область 7,2 24 7,5 -0,3 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 7,2 25 7,1 0,1 Тула Тульская область 7,2 26 6,8 0,3 Красноярск Красноярский край 7,2 27 7 0,2 Чехов Московская область 7,2 28 8,1 -0,9 Домодедово Московская область 7,1 29 7,2 0 Киров Кировская область 7,1 30 6,1 1 Гатчина Ленинградская область 7,1 31 7,3 -0,2 Владимир Владимирская область 7,1 32 7 0,1 Ижевск Удмуртия 7,1 33 6,6 0,5 Йошкар-Ола Марий Эл 7,1 34 7 0,1 Новосибирск Новосибирская область 7,1 35 6,9 0,1 Ивантеевка Московская область 7,1 36 6,3 0,8 Балаково Саратовская область 7,1 37 7,1 -0,1 Калуга Калужская область 7,1 38 - - Евпатория Крым 7,1 39 7,1 -0,1 Нижнекамск Татарстан 7,1 40 - - Гурьевск Калининградская область 7 41 7,1 -0,1 Казань Татарстан 7 42 7,2 -0,2 Иркутск Иркутская область 7 43 7,3 -0,3 Ставрополь Ставропольский край 7 44 7,5 -0,4 Армавир Краснодарский край 7 45 7,3 -0,3 Раменское Московская область 7 46 7 0 Нижний Новгород Нижегородская область 7 47 - - Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 7 48 7,2 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7 49 7,1 -0,1 Абакан Хакасия 7 50 7,5 -0,5 Серпухов Московская область 7 51 7,5 -0,5 Каменск-Уральский Свердловская область 7 52 7,5 -0,6 Альметьевск Татарстан 7 53 6,4 0,6 Волгодонск Ростовская область 7 54 6,2 0,8 Ачинск Красноярский край 7 55 7,2 -0,2 Чебоксары Чувашия 6,9 56 5,8 1,1 Ногинск Московская область 6,9 57 7,3 -0,4 Пермь Пермский край 6,9 58 7,1 -0,2 Видное Московская область 6,9 59 7 -0,1 Ульяновск Ульяновская область 6,9 60 7,2 -0,3 Тольятти Самарская область 6,9 61 7 -0,1 Уфа Башкортостан 6,9 62 6,7 0,1 Пенза Пензенская область 6,9 63 - - Губкин Белгородская область 6,8 64 6,9 -0,1 Воронеж Воронежская область 6,8 65 6,9 -0,1 Томск Томская область 6,8 66 6,1 0,7 Воскресенск Московская область 6,8 67 6,9 -0,1 Рязань Рязанская область 6,8 68 - - Новокуйбышевск Самарская область 6,8 69 7,3 -0,5 Саранск Мордовия 6,8 70 6,3 0,5 Балашиха Московская область 6,8 71 6,8 0 Самара Самарская область 6,8

72 6,9 -0,1 Красногорск Московская область 6,8 73 - - Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 6,8 74 7 -0,3 Оренбург Оренбургская область 6,8 75 6,5 0,2 Магнитогорск Челябинская область 6,8 76 6,5 0,3 Арзамас Нижегородская область 6,8 77 7,3 -0,6 Тверь Тверская область 6,7 78 7,5 -0,8 Майкоп Адыгея 6,7 79 - - Севастополь Севастополь 6,7 80 7 -0,3 Иваново Ивановская область 6,7 81 6,9 -0,2 Краснодар Краснодарский край 6,7 82 - - Щелково Московская область 6,7 83 6,9 -0,2 Петрозаводск Карелия 6,7 84 - - Новоуральск Свердловская область 6,7 85 5,7 1 Электросталь Московская область 6,7 86 7,4 -0,7 Липецк Липецкая область 6,7 87 7,4 -0,8 Орехово-Зуево Московская область 6,7 88 7 -0,4 Обнинск Калужская область 6,7 89 6,6 0 Хабаровск Хабаровский край 6,7 90 7 -0,3 Барнаул Алтайский край 6,6 91 6,7 -0,1 Подольск Московская область 6,6 92 6,9 -0,3 Ярославль Ярославская область 6,6 93 6,9 -0,2 Ангарск Иркутская область 6,6 94 6,6 0 Миасс Челябинская область 6,6 95 6,8 -0,2 Одинцово Московская область 6,6 96 - - Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 6,6 97 6,8 -0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,6 98 6,9 -0,3 Череповец Вологодская область 6,6 99 7,9 -1,4 Северодвинск Архангельская область 6,6 100 6,5 0 Вологда Вологодская область 6,6 101 - - Орел Орловская область 6,5 102 6,4 0,1 Азов Ростовская область 6,5 103 6,3 0,3 Дзержинск Нижегородская область 6,5 104 6,6 -0,1 Саратов Саратовская область 6,5 105 7 -0,5 Благовещенск Амурская область 6,5 106 6,7 -0,2 Кемерово Кемеровская область 6,5 107 6,6 -0,1 Кострома Костромская область 6,5 108 6,9 -0,4 Мурманск Мурманская область 6,5 109 6,5 -0,1 Волжский Волгоградская область 6,5 110 6,2 0,3 Ессентуки Ставропольский край 6,5 111 7 -0,5 Белгород Белгородская область 6,5 112 6,4 0 Великий Новгород Новгородская область 6,4 113 6,4 0 Волгоград Волгоградская область 6,4 114 6 0,4 Старый Оскол Белгородская область 6,4 115 6,8 -0,4 Курск Курская область 6,4 116 6,6 -0,2 Челябинск Челябинская область 6,4 117 7,3 -0,9 Нальчик Кабардино-Балкария 6,4 118 7,2 -0,8 Новороссийск Краснодарский край 6,4 119 6,3 0,1 Невинномысск Ставропольский край 6,4 120 6,3 0 Димитровград Ульяновская область 6,4 121 6,3 0,1 Энгельс Саратовская область 6,4 122 6,6 -0,3 Омск Омская область 6,4 123 6,5 -0,2 Новокузнецк Кемеровская область 6,3 124 - - Белогорск Амурская область 6,3 125 6,4 -0,1 Владикавказ Северная Осетия 6,3 126 6,6 -0,3 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 6,3 127 5,6 0,7 Пушкино Московская область 6,3 128 7 -0,7 Улан-Удэ Бурятия 6,3 129 7,1 -0,9 Салават Башкортостан 6,2 130 6,3 -0,1 Тамбов Тамбовская область 6,2 131 6,1 0,1 Сергиев Посад Московская область 6,2 132 6,7 -0,5 Сочи Краснодарский край 6,2 133 7,4 -1,2 Стерлитамак Башкортостан 6,2 134 - - Керчь Крым 6,2 135 6,6 -0,4 Нижний Тагил Свердловская область 6,2 136 5,8 0,4 Рубцовск Алтайский край 6,2 137 - - Симферополь Крым 6,2 138 6,7 -0,6 Пятигорск Ставропольский край 6,2 139 5,7 0,4 Лобня Московская область 6,1 140 5,5 0,6 Великие Луки Псковская область 6,1 141 6,5 -0,3 Смоленск Смоленская область 6,1 142 6,6 -0,5 Рыбинск Ярославская область 6,1 143 6,4 -0,3 Ковров Владимирская область 6,1 144 - - Магадан Магаданская область 6,1 145 6 0,1 Прокопьевск Кемеровская область 6,1 146 6,2 -0,1 Псков Псковская область 6,1 147 6,5 -0,4 Братск Иркутская область 6,1 148 - - Выборг Ленинградская область 6,1 149 - - Туапсе Краснодарский край 6,1 150 7,2 -1,1 Владивосток Приморский край 6,1 151 6,5 -0,5 Бийск Алтайский край 6 152 5,9 0,1 Таганрог Ростовская область 6 153 6,3 -0,3 Брянск Брянская область 6 154 7 -0,9 Анапа Краснодарский край 6 155 5,9 0 Всеволожск Ленинградская область 6 156 6,1 -0,1 Чита Забайкальский край 6 157 6 0,0 Сызрань Самарская область 6 158 6,5 -0,6 Новомосковск Тульская область 5,9 159 - - Белово Кемеровская область 5,9 160 6,4 -0,5 Первоуральск Свердловская область 5,9 161 6,5 -0,6 Клин Московская область 5,9 162 5,6 0,2 Бузулук Оренбургская область 5,9 163 6,7 -0,8 Сыктывкар Коми 5,8 164 6,2 -0,4 Курган Курганская область 5,8 165 - - Кудрово Ленинградская область 5,8 166 6,6 -0,7 Копейск Челябинская область 5,8 167 4,9 0,9 Елец Липецкая область 5,8 168 6,3 -0,6 Батайск Ростовская область 5,8 169 5 0,7 Черкесск Карачаево-Черкесия 5,7 170 6,2 -0,5 Березники Пермский край 5,7 171 6,1 -0,4 Ухта Коми 5,7 172 6 -0,4 Астрахань Астраханская область 5,6 173 6,3 -0,7 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 5,6 174 6,3 -0,7 Архангельск Архангельская область 5,6 175 - - Ялта Крым 5,6 176 - - Феодосия Крым 5,6 177 - - Сарапул Удмуртия 5,5 178 6,7 -1,2 Орск Оренбургская область 5,5 179 7,3 -1,8 Камышин Волгоградская область 5,5 180 - - Мичуринск Тамбовская область 5,5 181 - - Воткинск Удмуртия 5,4 182 5,9 -0,5 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 5,4 183 5,4 0 Воркута Коми 5,4 184 5,6 -0,2 Минеральные Воды Ставропольский край 5,4 185 - - Биробиджан Еврейская АО 5,4 186 - - Якутск Якутия 5,4 187 6 -0,7 Златоуст Челябинская область 5,3 188 6,9 -1,5 Киселевск Кемеровская область 5,3 189 5,9 -0,6 Норильск Красноярский край 5,3 190 6,8 -1,6 Нефтекамск Башкортостан 5,2 191 - - Михайловск Ставропольский край 5,2 192 5,6 -0,4 Мурино Ленинградская область 5,2 193 5 0,2 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 5,2 194 - - Кинешма Ивановская область 5,1 195 5 0,1 Новочеркасск Ростовская область 5,1 196 - - Серов Свердловская область 5,1 197 5,7 -0,8 Махачкала Дагестан 4,9 198 - - Свободный Амурская область 4,5 199 5,4 -0,9 Шахты Ростовская область 4,5 200 5,2 -0,9 Каменск-Шахтинский Ростовская область 4,3

В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru