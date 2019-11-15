Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об искусственных земельных участках на водных объектах

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Правительство РФ внесло на рассмотрения Государственной Думы законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с созданием искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности».

Как говорится в пояснительной записке, депутатам предлагается отменить действующие законодательные нормы о проведение аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, в связи с отсутствием конкурентной среды в этой области.

- Законопроект № 770765-7 решает целый ряд юридических вопросов, связанных с проведением аукционов на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах- объясняет депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский, - В первую очередь это касается портов и других объектов работающих непосредственно в зоне морских и речных территорий. Что здесь имеется ввиду? В 2011 году был принят соответствующий федеральный Закон, направленный на создание конкурентной среды в этой сфере. В соответствии с ним начинать работы по созданию искусственного земельного участка можно было только после проведения открытого аукциона. Однако правоприменительная практика показала, что данная юридическая норма или не работает, или затрудняет деятельность хозяйствующих субъектов. Так начиная с 2011 года, было проведено девять аукционов: в Приморском крае – 4, в Республике Дагестан – 1, в Челябинской области – 1, в Ульяновской области – 1, в Амурской области – 1, в Камчатском крае – 1. При этом 6 аукционов было отменено по причине подачи всего одной заявки.

Законопроект нам предлагает отменить действующие законодательные нормы. Это, по моему мнению, даст возможность активизировать хозяйственную деятельность по созданию новых морских и речных портов, расширению территорий уже имеющихся объектов. Поправки в федеральное законодательство разработаны и предложены Минтрансом РФ и прошли оценку экспертного сообщества. Законопроект, безусловно, нужный, мы его одобрили в первом чтении, и в ближайшее время после доработки обязательно вернёмся к его рассмотрению.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/11/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA/