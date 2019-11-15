Не верьте тому, что написано на ... экране "Россия.Кубань"

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Журналист должен нести ответственность за правдивость информации, которую он сообщает своим читателям или зрителям. Удивление вызвал непрофессионализм коллег из ТВ "Россия.Кубань".

15 ноября в новостном выпуске тележурналист сообщает о встречи депутата Госдумы РФ Александра Якубовского с дольщиками Новороссийска. Мало того, что дали недостоверную информацию о деятельности государственного лица. Депутат в это время находился в столице нашей Родины на рабочем месте в Государственной Думе.

Но и ввели в заблуждение несколько сотен дольщиков проблемного дома ЖК "Посейдон".

Публикуем ссылку на программу ТВ, где прошел этот сюжет - https://www.youtube.com/watch?v=2L2U8xSNRx0&feature=youtu.be&app=desktop

Редакция "Новостной ленты" от имени журналистского сообщества приносит извинения перед читателями за своих коллег!

Редакция связалась по Фейсбуку с Александром Якубовским. Он высказал возмущения по поводу сюжета на кубанском ТВ:

"Добрый день! Я в Москве...Мне дольщики уже 1000 раз отправили(сюжет-прим. редакции)!"