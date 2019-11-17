"Это нечестно". Богомолов рассказал об отношении к мату в театре

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Театральный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в интервью радио Sputnik назвал условие, при котором норму об изъятии из репертуара ненормативных выражений можно будет пересмотреть.

Запрет на обсценную лексику в театрах можно было бы как минимум ослабить, но только после отказа общества от привычки "хайпить на грязи".

Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума театральный режиссер Константин Богомолов.

"Мы должны призывать общество и художников к мере и ответственности, а не запрещать. Надо создать атмосферу в обществе, которая бы фильтровала подобные проявления, а не радостно приветствовала каждый выплеск обсценной лексики в общественное пространство", – рассказал худрук Театра на Малой Бронной.

Главная проблема запрета на мат в том, что это может исказить изначальный смысл художественного произведения, в том числе классического, обратил внимание Константин Богомолов.

"Иногда обсценная лексика является частью художественного произведения. Как-то неловко из страха перед законом, а не из собственного художественного выбора, резать какие-то классические вещи. Но иногда такие слова – это характеристика персонажа, а иногда это просто грязь. Грязь в том смысле, что таким образом кто-то хочет "хайпануть". Это грязь художника, это нечестно", – считает режиссер.

Ранее в четверг Константин Богомолов принял участие в дискуссии "Голос искусства в медиапространстве" Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Эрмитажа.

Радио Sputnik ранее сообщало, что театральный режиссер считает соцсети подобием современного сарафанного радио, которое остается важным источником информации о том или ином культурном событии.

Международное агентство и радио Sputnik выступает информационным партнером VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/