Скворцова уволила директора Центра наркологии после скандала с медсправками

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. Свое увольнение сама Клименко подтвердила в разговоре с «Известиями» в четверг, 21 ноября.

«Я действительно покидаю пост директора центра. Мне бы не хотелось это (причины увольнения) комментировать. Сегодня у меня был последний рабочий день», — сказала она.

21 ноября Минздрав принял решение отложить дату вступления в силу нового порядка медосмотра для водителей. В тот же день член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский выразил мнение, что предлагаемый порядок освидетельствования нуждается в доработке.

22 ноября должен был вступить в силу приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав. По данным «Российской газеты», предполагалось, что автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

При этом утверждалось, что из-за нововведения возрастут цены на справки для водителей. Из-за этого сразу в нескольких российских регионах выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой цене. По данным региональных СМИ, справки могут подорожать в 5–20 раз. Президент России Владимир Путин назвал такое повышение цен чушью.

Источник: https://iz.ru/946001/2019-11-21/skvortcova-uvolila-direktora-tcentra-narkologii-posle-skandala-s-medspravkami