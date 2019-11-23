/Тема дня/

Путин призвал «трясти чиновников» для решения проблем в регионах

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решений проблем в стране своими силами, а в случае необходимости «терзать и трясти» чиновников.

«Для партии хуже всего искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня», — сказал он, выступая на съезде партии.

Президент призвал членов партии быть «партией-лидером во всём».

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — заявил Путин.

В мае Путин, выступая на заседании медиафорума ОНФ, отметил, что с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/689847-putin-chinovniki-vystuplenie

Просмотров: 126 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Браконьеры из Темрюкского района заплатят крупный штраф

В Ростовской области со скандалом избрали нового атамана Всевеликого войска Донского

Русфонд обращается за помощью...

ДТП на перегоне Анапа – Гастогаевская  в Краснодарском крае не повлияло на график движения поездов

Приглашаем на работу в Новороссийске!

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!