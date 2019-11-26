На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники решают практические задачи по развитию цифровой энергетики

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Во Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» традиционно принимает участие группа компаний «Россети». В этом году кейсы «Россети» представлены в рамках вызова «Среда обитания». Школьники решают задачи по цифровой энергетике: «V2G как источник энергии», «Электрический Facebook» и «Сетевые сервисы».

«На форуме мы видим высокий интерес ребят к энергетике, к задачам, решение которых лежит на стыке дисциплин и отраслей. Школьники имеют уникальную возможность стать причастными к новейшим цифровым технологическим трендам, испытать себя и проверить на практике жизнеспособность самых смелых идей. В решении кейсов, которые носят исключительно прикладной характер, ребятам помогают эксперты-практики компании «Россети», – отметил заместитель гендиректора ПАО «Россети» Константин Михайлик.

В проектные команды вошли школьники – победители и призёры Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети» по математике, информатике и физике, а также участники Энергетической проектной смены, реализуемой компанией ежегодно на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Особый интерес старшеклассников вызвал кейс «V2G как источник энергии». В ходе работы на форуме ребята ищут лучшие решения по использованию зарядных станций электромобилей в качестве источника энергии. Нетривиальность задачи состоит в том, что электромобили должны не потреблять, а отдавать энергию в сеть.

Благодаря системной работе «Россети» продолжают взаимодействие с талантливыми школьниками – участниками форумов в Ярославле. Так, Аня Арчибасова и Никита Евсюков в прошлом году на форуме «ПроеКТОриЯ» представили мобильное приложение, разработанное в рамках кейса «Управление нагрузкой для нужд сети», позволяющее управлять энергопотреблением целого микрорайона для оптимизации работы сетевого оборудования. В этом году Аня и Никита выступают на форуме в качестве наставников нынешних участников.

«Поскольку я была и участником форума, и экспертом, то могу дать ребятам советы, которые помогут им в дальнейшем работать, возможно и в Россетях. Форум позволяет школьнику найти новые применения своих знаний, пообщаться напрямую с работодателями. И моя задача – помочь ребятам в поиске интересных решений и выборе профессии», – рассказала Аня Арчибасова.

Живой интерес участников форума «ПроеКТОриЯ» вызвала оборудованная интерактивная зона группы компаний «Россети», где представлены такие передовые технологии, как «цифровой монтёр», «многофункциональный контролёр подстанции», «канатоход». Также у школьников есть уникальная возможность осуществить виртуальный тур по действующей электрической подстанции.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проводится по распоряжению Президента России с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и талантливых школьников, которые вместе решают актуальные вопросы в области профессиональной ориентации и самоопределения.