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Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов

В пояснительных материалах к документу плановые проверки названы малоэффективными.

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет плановые проверки на рыбопромысловых судах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

В пояснительных материалах к документу плановые проверки в сфере обеспечения безопасности рыбопромыслового флота в районах промысла названы малоэффективными. Отмечается, что в качестве альтернативного механизма для обеспечения высокого уровня безопасности мореплавания Росрыболовство планирует применять внеплановые выездные и документарные проверки, а также делать акцент на профилактику нарушений обязательных требований, проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно приведенным разработчиками данным, при проведении проверок в 2016 году было выявлено всего пять нарушений законодательства, общая сумма административных штрафов за которые составила 2,5 тыс. рублей. В 2017 и 2018 годах нарушений выявлено не было.

Как пояснил корреспонденту ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия"), поправки "направлены на устранение ненужных и часто бюрократических процедур, мешающих нормальной работе отрасли". "Мы имеем дело с практически бессмысленной процедурой, требующей от рыболовов оформления большого количества документов и мешающей заниматься своими прямыми обязанностями", - указал он.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7263869

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Категория: Новости / Тема дня

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