Госдума поддержала законопроект о повышении МРОТ

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Законопроект об увеличении суммы минимального размера оплаты труда был принят Госдумой РФ во втором чтении. Инициатором изменений выступило правительство.

Повышение МРОТ с 11,28 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей произойдет с 1 января, уточняет Федеральное агентство новостей. О востребованности соответствующего законопроекта среди россиян в беседе с ФАН высказался депутат Владимир Синяговский.

Он отметим, что в целом МРОТ увеличится на 7,5%. Вступающая в силу мера ощутимо скажется на «финансовом самочувствии» граждан РФ. Порядка 3,2 миллиона россиян, половина из которых является госслужащими, оценят нововведение.

Учитывая надбавки и коэффициенты, МРОТ вырастет, к примеру, в Чукотском автономном округе на 2550 рублей. В этом регионе коэффициент – 2, а надбавка – 100%.

Ранее сообщалось о том, что законопроект Минтруда о повышении МРОТ получил одобрение в кабмине РФ. Общая сумма вместе с надбавкой будет составлять порядка 12 139 рублей.

Источник: https://politexpert.net/175767-gosduma-podderzhala-zakonoproekt-o-povyshenii-mrot