Как WhatsApp провоцирует на покупку новых телефонов?

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В России около 1,5 – 2 млн. человек используют платформы, которые перестанут поддерживать WhatsApp с 2020 года. Windows Phone пользуются порядка 150 тысяч человек, около 0,2% от всех пользователей.

Facebook считает, что раз приложением пользуются несколько миллионов человек, нерационально кидать целую команду разработчиков на поддержку и функционирование, рассказал в интервью радио Sputnik директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone после 31 декабря 2019 года. Кроме того, с 1 февраля 2020 года приложение будет доступно на операционных системах (ОС), начиная от Android 4.0.3 и iOS 9.

"WhatsApp проводит оптимизацию. У Facebook и у мессенджера WhatsApp миллиарды пользователей, и когда речь идет о миллионах, для них это слишком маленькое значение в масштабе всей компании. Поэтому выделять определенную группу разработчиков на поддержку приложения, которое в общем масштабе использует малое количество людей, им невыгодно. Например, Windows Phone перестали пользоваться не только пользователи, но и сама компания перестала выпускать девайсы. У некоторых людей подобные аппараты остаются, они ими пользуются", – сказал Владимир Зыков.

Компания оптимизирует ресурсы, чтобы можно было кинуть разработчиков на более полезные дела и более популярные операционные системы, считает эксперт.

"Постоянно продолжают выходить новые модели телефонов, выпускаются обновления ОС – Android, iOS. Проще перекинуть команды на новые платформы, где можно внедрять больше функций. Когда компания внедряет новый функционал, группа разработки тестирует его на всех устройствах. Где-то появляются ошибки, из-за этого разработка растягивается", – сказал Владимир Зыков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/