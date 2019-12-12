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День Конституции России

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником

"Дорогие земляки, уважаемые друзья! С большой радостью поздравляю вас с важнейшим государственным праздником нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года был принят основополагающий закон, позволивший сохранить стабильность в экономике и социальной сфере,  государственные устои в сложнейший период для нашей страны. Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство независимо от национальности, происхождения, вероисповедания.

Сегодня, опираясь на прочный правовой фундамент, сформированный исходя из принципов, заложенных в Конституции России, поддерживая инициативы Президента и Правительства страны, мы вместе работаем на благополучие и успех Кубани!

Дорогие земляки, примите искренние пожелания мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо родного края и всей России! С уважением, Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Тема дня

  1. Ха 13.12.2019 06:56 Ответить
    Народ то и не знал про такой "праздник".
  2. Ха 13.12.2019 06:55 Ответить
    Засунь себе кой куда.
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