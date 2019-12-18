В КГИК подвели итоги работы за 2019 год

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Ежегодное итоговое расширенное заседание Ученого совета состоялось накануне в Краснодарском государственном институте культуры. Ректор КГИК Сергей Зенгин подвел итоги работы за 2019 год.

Открылось заседание на творческой ноте. На сцену обновленной мультимедийной аудитории вышел новый духовой оркестр под руководством заведующего кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Владимира Метлушко. В оркестр вошли студенты разных курсов, а также иностранные обучающиеся. Первый концерт они исполнили на новых высококачественных современных инструментах, которые только что закупил вуз.

Своим выступлением порадовал и оркестр Музыкального кадетского корпуса. Некоторых воспитанников ректор поздравил с победами в III Международном конкурсе "Музыкальная паутина" и вручил им завоеванные награды.

После творческого вступления Сергей Зенгин представил аудитории итоговый доклад и отметил значимые аспекты в работе вуза и его достижения за нынешний календарный год.

Сегодня в вузе успешно реализуется система многоуровнего образования. В институте реализуется 61 направление подготовки, в том числе, три дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, пять специальностей среднего профессионального образования, 44 направления высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), девять направлений подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура, ассистентура).

На начало декабря 2019 года в КГИК обучаются 3868 студентов. В этом году по договорам о целевом наборе поступили 115 студентов, что составило 14,2 % от общего числа зачисленных. Сегодня в институте также обучаются 42 студента с инвалидностью, что на 11 студентов больше, чем в 2018.

Институт принимает участие в конкурсе Министерства науки и высшего образования на организацию курсов довузовской подготовки для инвалидов по направлению подготовки "Дизайн". Ежегодно на этих курсах обучается 10 детей.

Каждый год в КГИК поступают представители всех восьми федеральных округов Российской Федерации. В 2019 в институт зачислили 28 граждан других государств.

В вузе проводится активная работа в разных сферах: научной, социальной, творческой и других.

Среди ведущих научных учреждений и вузов, подведомственных Минкультуры России, КГИК занимает лидирующие позиции по количеству публикаций, индексируемых в РИНЦ.

В этом году в институте открыт объединенный диссовет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по двум научным специальностям: 24.00.01- Теория и история культуры и 24.00.03–Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов.

Четыре студента получают гранты Президента. По итогам VI Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры победителями стали два магистранта КГИК.

В 2019 году были проведены более 150 фестивалей, конкурсов, спектаклей, представлений и творческих акций.

Студенты приняли участие в пяти концертах в Китае.

В вузе большое внимание уделяется социальной поддержке. 269 студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную поддержку на общую сумму более 6 млн руб. Целевые выплаты на сумму более 3,6 млн рублей получили 50 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На выплату стипендий 1954 студента получили 22,8 млн рублей.

"Благодаря успешному участию вуза в национальных проектах, в частности, в федеральном проекте "Творческие люди", институт усовершенствовал материальную базу вуза. Кроме того, с помощью этого проекта минимум 67 субъектов России узнали об институте через курсы повышения квалификации", – отметил ректор Сергей Зенгин.

Кроме того, 160 преподавателей института также прошли курсы повышения квалификации.

В вузе также активно развивается спортивная деятельность, волонтерская, КВН.

Учебно-производственная телестудия "Дебют" за 2019 год завоевала второе место на всероссийском конкурсе и шесть мест в краевых.

В январе этого года в институте открылся современный спортивный комплекс, а в сентябре – огромный хореографический зал. Открывать новые объекты два раза в год стало уже традицией. Так 25 января 2020 года откроется концертный зал, 1 сентября 2020-го – звукозаписывающая студия, 25 января 2021 года – учебный театр.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры