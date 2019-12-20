В Краснодаре прошли торжества по случаю 25-летия ЗСК

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В Краснодаре состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию кубанского парламента. Участие в мероприятии принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Провел собрание спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В числе приглашенных были члены Совета Федерации Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы РФ Иван Демченко, Владимир Синяговский, Дмитрий Ламейкин, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, первый председатель кубанского парламента Алексей Багмут, а также парламентские делегации из Адыгеи, Крыма, Ростовской области, депутаты ЗСК всех шести созывов, заместители главы администрации края, руководители судебных, правоохранительных и контролирующих органов, представители духовенства, СМИ, главы муниципальных образований и руководители представительных органов местного самоуправления.

Открывая торжественное собрание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил об истории создания Законодательного Собрания края и приоритетных направлениях в его работе.

— Четверть века – немалый срок. За эти годы парламент Кубани прошел путь, насыщенный разными событиями. Но неизменными всегда оставались приоритеты – создание надежной правовой базы для дальнейшего социально-экономического развития региона. За строчками каждого принятого закона и постановления стоят живые дела, проблемы, волновавшие миллионы кубанцев, и совместный труд депутатов, работников органов исполнительной власти, приложивших немалые усилия для их разрешения, – сказал Юрий Бурлачко.

Участников торжественного собрания приветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, выразив признательность депутатам за принятие эффективных решений и поддержку.

— Быть депутатом — это не работа, это служение и огромная ответственность. Доверие избирателей надо оправдывать каждый день. Желаю вам оставаться в строю, вы всегда нужны Кубани. Мы действительно одна команда, – сказал глава региона.

Особую благодарность руководители региона адресовали депутатам предыдущих созывов и лично председателю Законодательного Собрания Краснодарского края I-V созывов Владимиру Бекетову. Во многом благодаря ему ЗСК за 25 лет работы заслужило репутацию одного из самых эффективных законодательных собраний страны. Разработанные и принятые в парламенте под его руководством законы послужили основой для роста аграрной отрасли края, притока инвестиций, развития местного самоуправления и многих других сфер. Депутаты шестого созыва приняли эстафету от своих предшественников и постарались сохранить преемственность лучших традиций кубанского парламентаризма и с учетом современных реалий заложить новые. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил,

что за два года работы шестого созыва принят большой пакет нормативно-правовых актов: 530 законов, 1540 постановлений. В числе важнейших — закон о создании Фонда развития промышленности края, органическом земледелии, ограничении застройки в прибрежной полосе, о животноводстве, о курортном сборе, о дополнительных мерах по защите участников долевого строительства и многие другие.

Далее состоялась церемония награждения. Медалями, грамотами, благодарственными письмами были отмечены те, кто внес вклад в развитие кубанского парламентаризма, оказывает содействие работе депутатского корпуса. В их числе депутаты ЗСК разных созывов, члены Федерального Собрания РФ, сотрудники аппарата.

Со словами поздравлений в адрес кубанского парламента выступил представитель в Совете Федерации от ЗСК, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края I-V созывов Владимир Бекетов. Он подчеркнул значимость консолидации парламентариев для эффективной законотворческой работы.

— Для меня важным стал момент, когда в 1997 году мы стали проводить отчеты перед населением. Прозвучало немало упреков. Тогда мы поняли, что у всех депутатов вне зависимости от партийной принадлежности одна партия — избиратели Кубани. И их проблемы надо решать сообща. Поэтому действительно мудрые решения, направленные на защиту интересов жителей края, стало нормой поддерживать без лишних разногласий, – сказал Владимир Бекетов.

Депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко передал приветствия кубанскому парламенту от имени руководства ГД РФ. Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков поздравил депутатский корпус от полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

Депутатам пожелали дальнейшей плодотворной работы на благо жителей края, принципиальности в отстаивании их интересов и честности в первую очередь перед самими собой.

Источник: https://argumenti.ru/politics/2019/12/642379