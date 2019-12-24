Владимир Синяговский: Мы гордимся вами и готовы во всем вам помогать...

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Благотворительная премия «Мама года-2019» была проведена в городе-герое Новороссийске в канун Нового года. Организатором мероприятия выступила общественная организация Краснодарского края «Мир без границ» при поддержке депутата Государственной Думы РФ Владимира Ильича Синяговского.

Благотворительной премии «Мама года» была основана в 2017 году. Ее цель - общественное признание женщин, которые, несмотря на жизненные трудности, «не опустили руки» и проявляют активную жизненную позицию в духовном и физическом развитии своих детей с ограниченными возможностями. Одиннадцать мам получили памятные подарки из рук Владимира Синяговского и Александра Шаталова, председателя городской думы 6-го созыва города Новороссийска.

Это Хозяинова Ольга из города-курорта Анапы. Сын Ольги с рождения прикован к инвалидному креслу, но невероятный, каждодневный труд и поддержка всех членов семьи помог ему вставать на ноги, адаптироваться к повседневной жизни, и даже принимать активное участие в творческой жизни города и края.

Густомесова Ирина из города Краснодара. Ирина является волонтером при проведении разного уровня соревнований и праздников для детей с инвалидностью. Ее дочь Мария- победитель и призёр Чемпионата Краснодарского края по плаванию. Доброта, сила и стремление – таков жизненный ориентир Ирины.

Бурмистрова Ольга из Туапсе. Ольга многодетная мать четверых детей. Старшего сына она поднимает на ноги с особым трепетом. После того как ее родная сестра отказалась от малыша, узнав о многих патологиях, Ольга бросила все силы, чтобы подарить малышу достойную жизнь. И на сегодняшний день, он с легкостью пробегает дистанцию в 1000 метров.

Смотрова Ольга из станицы Васюринской Динского района. Сын Ольги приобрел инвалидность в раннем детстве из-за серьезной травмы, с того времени Ольга посвятила свою жизнь не только собственному сыну, но и многим детям, которые имеют ограниченные возможности здоровья

Швецова Оксана из города Горячий Ключ. Дочь Оксаны Анастасия, несмотря на тяжелое заболевание является членом Сборной Краснодарского края и Сборной России по бочча, имеет звание Мастер спорта России, окончила школу с золотой медалью. Несомненно, в этих достижениях огромную роль играет безграничная материнская помощь и любовь

Акименко Альбина из Крымска. Несмотря на многочисленные трудности, Алевтина воспитывает троих детей, старший, из которых, несмотря на инвалидность, является Кандидатом в Мастера Спорта по легкой атлетике

Ласковец Елена из Новороссийска. Елена удивительный человек, ее жизненный девиз – «Позитив правит Миром!» И это правильно, ведь только с таким настроем и стремлением принимать все с положительными эмоциями, помогли ей и ее супругу адаптировать сына к реальной жизни, не смотря на неутешительный диагноз врачей. На сегодняшний день их сын может четко

разговаривать, имеет хорошие успехи в школе, великолепные результаты в плавании, в лыжах и снегоступах, и представьте себе, золото в робототехнике

Куприй Людмила из Северского района. Многодетная мама, воспитывающая 7 детей. Эта женщина успевает все и по дому, и на работе, являясь поваром с большим профессиональным стажем. Трое детей Людмилы активно занимаются спортом в секции легкая атлетика, показывая хорошие результаты.

Пушкарева Ирина из Славянского района. Ирина основатель Инклюзивного центра раннего развития «Росток надежды». Реабилитация собственного сына направила ее на путь помощи многим детям с ограниченными возможностями здоровья. Неисчерпаемая энергия и позитивный настрой помогают Ирине смело двигаться вперед

Терешенкова Екатерина из Краснодара. Екатерина воспитывает двух замечательных детей, несмотря на инвалидность, они достигли больших результатов. Старший сын перешел из речевой школы в общеобразовательную, он многократный призер соревнований по плаванию, а вот его младшая сестричка, в свои 5 лет завоевала 1 место в конкурсе «Маленькая мисс 2019». Екатерина ведет активную деятельность в помощи детям и их родителям, являясь заместителем руководителя Центра поддержки семьи и детства «Единство».

Половинко Анна из города Геленджика. Девиз Анны «Быть ребенку не просто мамой, а быть настоящим другом». Все свое время она посвящает сыну, его тренировкам и увлечениям. Успехи сына в спорте ее особая гордость

Впервые было принято решение ввести новую номинацию «Папа года», ведь многие папы вкладывают в своих детей сил не меньше, чем мамы. И этим «папой» стал Петров Вячеслав из Новороссийска. Всех этих родителей объединила одна забота и стойкий характер, дающий им силу и стойкость духа.

Теплые слова признательности прозвучали так же из уст заместителя главы города Новороссийска Натальи Майоровой, председателя ООКК «Мир без границ» Виталия Козырева и председателя Общественной палаты города Новороссийска Сергея Цымбала.

Проведение праздника стало возможным благодаря участию в нем партнеров и неравнодушных спонсоров. Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ» благодарит: администрацию муниципального образования город Новороссийск, компанию Coca-Cola, магазин «Бауцентр» (Новороссийск), фирменный магазин «Оптовичок, магазин Л’этуаль, кондитерскую «Сладкоежка», кондитерскую «Карамель».