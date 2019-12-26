Владимир Синяговский: Мира и добра!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым.

"Дорогие земляки! Примите самые добрые и искренние поздравления с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Мира и добра!

С уважением, Владимир Синяговский"