Рекомендации по выбору качественной мебели

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При выборе мебели, в первую очередь, обращают внимание на ее внешнюю привлекательность, обходя стороной эргономику, функциональность, удобство, долговечность. В принципе, многие параметры сложно определить в условиях торгового зала. Только есть и такие, которые можно оценить без усилий.

Компания ARDEFO специализируется на производстве элитной мебели. За долгое время работы её сотрудники приобрели огромный опыт оформления современных интерьеров, удовлетворяющих самым требовательным заказчикам. Больше информации о продукции и компании можно прочесть здесь http://ardefo.ru/about/.

Выбор производителя

Выбирая качественную мебель, в первую очередь стоит поинтересоваться производителем. В настоящее время это сделать не проблема. Достаточно зайти на сайт компании и изучить представленную на нём информацию. Важно, чтобы он был информативным, полезным и понятным. Здесь должна быть информация о материалах изготовления и оборудовании, используемой фурнитуре и предлагаемых моделях мебели. Не помешает уточнить о доставке, упаковке сборке мебели. Приветствуется наличие сертификатов качества и гарантийных обязательств.

Выбор мебели под стиль интерьера

Обычно, предметы мебели подбирают под сформировавшийся стиль интерьера. Качество используемых материалов и цвета здесь играют решающую роль. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание на сочетания цветовых оттенков. Для светлых стен стоит выбрать темную мебель, а для тёмных светлые предметы мебели. Условия небольшого внутреннего пространства позволяют использовать модульные конструкции. При помощи таких вариантов получится разделить комнату на зоны, причем так, как это нужно.

Выбор фурнитуры

Качество и надежность выбираемой мебели зависит от долговечности используемой фурнитуры. Она также оказывает влияние на такие эксплуатационные характеристики, как удобную работу створок и плавность хода ящиков. Наличие неравномерных зазоров и провисшие дверки указывает на использование производителем некачественной фурнитуры.

Стилевые решения

Очень часто при обустройстве дома или офиса, квартиры или общественного помещения покупатели выбирают мебель, изготовленную из пластика, стекла или металла. Такие материалы прекрасно дополняют современные стили, они удобны и практичны, впишутся в любой проект.

Евгений Счастливый