Сатановский объяснил реакцию польских евреев на слова Путина о Юзефе Липском

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Польские евреи продолжают жить как на вулкане и страхи их совсем не беспочвенны, заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский. Так он прокомментировал заявления председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, которые не согласились с позиицей президента РФ Владимира Путина.

Сатановский напомнил, что когда-то в Польше проживало более трех миллионов евреев. Сейчас их всего несколько тысяч.

«По этой причине люди вынуждены идти на различные ухищрения для того, чтобы нормально существовать», — написал он в своем Telegram-канале.

Указал эксперт и на то, что истребление евреев в Польше началось еще до прихода войск фашистской Германии. Не стало легче и после Второй мировой войны. Те, кто пытался вернуться в родные дома, снова были вынуждены бежать, потому что столкнулись с убийствами и погромами.

Напомним, Путин достаточно резко отозвался о бывшем после Польши в Германии Юзефе Липском, который в 1938 году открыто поддержал Адольфа Гитлера и его методы решения «еврейского вопроса». В частности, дипломат поддержал идею властей гитлеровской Германии выслать польских евреев в Африку «на вымирание». Президент РФ зачитал выдержки из доклада Липского, где тот обещает Гитлеру «великолепный памятник в Варшаве».

«Сволочь антисемитская, по-другому сказать нельзя», — прокомментировал Владимир Путин.

Польские власти в ответ привлекли к обсуждению высказывания российского лидера представителей еврейской национальности.

Варшава прекрасно понимала, что представители угнетаемого в Польше народа могут потребовать компенсацию, а «потому никаких послаблений и изменения риторики не будет», считает Сатановский. Кроме того, эксперт подчеркнул, что польское правительство никто не заставлял развязывать против Москвы эту историко-политическую войну, а одержать победу в ней Варшаве не светит.

Напомним, Липский работал послом Польши в Германии с 1934 по 1939 год. Он работал над Пактом Пилсудского — Гитлера, который был подписан в 1934 году (договор о ненападении между двумя странами). 1 сентября 1939 года нацисты в одностороннем порядке разорвали договор и вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война. Почти три миллиона евреев были уничтожены фашистами за время польской оккупации.

Источник: https://riafan.ru/1239678-satanovskii-obyasnil-reakciyu-polskikh-evreev-na-slova-putina-o-yuzefe-lipskom