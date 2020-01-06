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В книге Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу», размещенной на портале Президентской библиотеки, можно найти несколько значений праздника: «Когда родился Христос – снег исчез, деревья украсились листьями и цветами, земля покрылась ковром из трав.

<…> Праздник Рождества чествовался как восстановление рая на земле».

История рождественских праздников воссоздана в электронной коллекции Президентской библиотеки «Новый год и Рождество в России». На портале учреждения представлены редкие светские и церковные книги, раскрывающие историю одного из главных христианских праздников – Рождества Христова.

С библейскими сюжетами о рождении Иисуса Христа и его крестном пути во искупление грехов человеческих можно ознакомиться в разных книгах, например, в одном из основополагающих источников – «Рождество Христово: Служба на праздник рождества еже по плоти, господа бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Появление Спасителя на свет было чудом, для осознания которого людям требовалось время и доступное их пониманию толкование события: «И родила Мария Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».

Постепенно складывались и традиции празднования этого преисполненного какой-то высшей радостью дня. Считалось, что в канун Рождества нельзя есть до появления первой звезды – это связано с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

«В канун Рождества, называемый сочельником, никто ничего не ел до появления звезды, и правила этого держались строго ещё в прошлом веке», – описывается в книге Ивана Божерянова. Автор по этому поводу рассказывает историю, ставшую легендой: «Приглашённый к обеденному столу в сочельник императрицею Екатериною II знаменитый А. В. Суворов, известный своею набожностию, также ничего не ел. Заботливая хозяйка уверяла Суворова, что стол был рыбный. Обед по тогдашнему времени был ранний, до явления звезды. Пошли догадки, что Суворов постничает, ожидая небесного вестника. Императрица шепнула стоявшему за нею камер-лакею, и в ту же почти минуту принесли на золотом блюде, с собственного платья Ея Величества бриллиантовую звезду св. Александра Невского. Государыня пожаловала её герою, сказав:

– Видишь ли звезду? Вот теперь кушай!

Бывший тут князь Потёмкин воскликнул: „Тако да просветится свет твой пред человеки!“».

Божерянов в своём фундаментальном исследовании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» делает особый акцент на заботе православных об утверждении трезвости в укладе жизни: «Молодым женщинам не подносили вина, они часто сами выходили в светлицу хозяйки испить кваску, там хозяйка подавала им годовалый мёд, за столом людей непьющих принимали за важных особ и провожали с честью».

Коллекция знакомит с такими редкими светскими и церковными книгами, как «Престольные и другие праздники в Иркутских церквях», «Рождество Христово» и другими. В фонде Президентской библиотеки также можно познакомиться с художественными рассказами, посвящёнными теме Рождества Христова. Рождественские истории широко представлены в книге «От Рождества до Пасхи».

Непременным атрибутом рождественских праздников стала ель, обычай наряжать которую и веселиться вокруг нее привёз из Европы Пётр Великий. Есть в коллекции Президентской библиотеки и открытка «С Рождеством Христовым!» времён Первой мировой войны: на переднем плане открытки сидит пара солдат с винтовками в припорошенном снегом окопе. А слева – полупрозрачно прописанный художником строй белых ангелов, у каждого в руках – маленькая ёлочка…

При каких бы обстоятельствах Россия ни праздновала Рождество, «русская душа отдыхает и радуется в церковный праздник, и благо тому, кого благочестивые родители с детства приучили чтить праздник, с радостным чувством ждать его и услаждаться его освежающею и возвышающею силой», – писал обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев в 1893 году в издании «Праздники Господни».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки