Доесть салаты, вынести елку, составить карту желаний на 2020 – самые необычные услуги россиян после Нового года!

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Начать жизнь с чистого листа и стола – россияне продолжают удивлять необычными услугами. Спустя несколько дней после новогодней ночи пользователи стали активно предлагать свою помощь в поедании оставшейся еды после застолий.

Также россиянам предлагают вынести елку из дома, составить карту желаний на 2020 год и помочь прийти в форму после праздников.

Доесть салаты

Житель Брянска готов оказать услуги по поеданию оставшейся еды после празднования Нового года и Рождества. Как пишет автор объявления, он согласен доесть салаты («Оливье», «Мимоза», «Сельдь под шубой»), холодец, мандарины и конфеты. Стоимость услуги – 500 рублей.

В Московской области житель Сергиева Посада поможет не только доесть еду с праздничных застолий, но также готов выпить оставшийся алкоголь. Цена услуги – договорная, при этом пользователь отмечает, что во время оказания услуги готов поговорить с заказчиками на «задушевные темы».

В Красноярском крае пользователь из Норильска указал в объявлении, что за каждые 100 грамм съеденного им салата берет оплату в размере 100 рублей, при этом приоритетными будут «Оливье» и «Сельдь под шубой». Помимо поедания оставшихся салатов, автор объявления готов помочь доесть и мандарины. А вот житель Оренбурга скромно оценил свою работу: он готов доесть новогодние салаты всего за 50 рублей.

Вынести елку из дома

Тем, кто уже успел устать от праздничной атмосферы и новогодней елки в своем доме, россияне готовы помочь с утилизацией ели. Например, в Архангельской области специалисты предлагают не только вынести новогоднее дерево из дома и после убрать осыпавшиеся иголки, но также перед этим снять с него все игрушки и гирлянды. Стоимость услуги зависит от высоты елки, а за дополнительную плату в размере 200 рублей помощники готовы заворачивать каждый елочный шарик в отдельную бумагу или газету для лучшего сохранения украшений.

Дороже всего такая услуга обойдется жителям Москвы и ближнего Подмосковья, где за 1500 рублей предлагается профессиональный вынос елки. Как утверждает автор объявления, перед выносом дерева с него обрезаются все ветки и упаковываются в мусорные пакеты. И только после этого из дома выносят ствол ели. Что касается осыпавшихся иголок, их уборка включена в стоимость.

Вывоз и утилизацию живых елей предлагают жителям Калининграда. В объявлении сказано, что вывоз елок высотой до двух метров обойдется заказчикам в 1300 рублей.

Воспользоваться подобной услугой могут также жители Омска и Воронежа, в их городах стоимость составляет 500 и 600 рублей соответственно.

Сделать карту желаний на 2020 год

В Башкортостане жительница Уфы предлагает помощь в создании карты желаний на 2020 год. Как утверждает автор объявления, карта составляется индивидуально для каждого заказчика в стиле «арт-техника». Стоимость услуги – 1000 рублей.

Дороже такая услуга обойдется жителям Екатеринбурга – 1500 рублей за карту желаний. При этом пользователь утверждает, что созданная им карта является действенным средством для воплощения своей мечты в реальность. Также в Свердловской области, в Нижнем Тагиле можно приобрести набор для составления карты желаний за 1400 рублей. В комплект входят сама карта, 360 цветных картинок, лунный календарь, клей-карандаш и подробная инструкция ля создания карты желаний.

Составить план питания после праздников

Для тех, кто набрал лишние килограммы во время новогодних застолий, россияне предлагают свою помощь в создании программ правильного питания. Так, пользователь из Краснодарского края утверждает, что готов изменить вкусовые привычки заказчика и помочь ему прийти в форму после праздников. Как сказано в объявлении, в стоимость услуги (1500 рублей) входит составление программы питания, сборник рецептов и рекомендации по избавлению от целлюлита. В Москве за 700 рублей можно заказать не только подробный план правильного питания, но и получить комплекс тренировок с учетом пожеланий заказчика. А вот в Алтайском крае местная жительница предлагает подробное меню с рецептами правильного питания на 30 дней. Как утверждает пользовательница, меню «работает на 100%» и было опробовано ею лично. Цена такого меню составляет 700 рублей.

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