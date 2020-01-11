Владимир Синяговский: На Кубани сформировалась сильная и слаженная команда прокурорского корпуса

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов Прокуратуры Краснодарского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На Кубани сформировалась сильная и слаженная команда прокурорского корпуса, способная решать самые сложные и ответственные задачи, ставшие в современном мире многогранными, охватывая все стороны жизни: от экономики и социальной сферы до природоохранной и антикоррупционной деятельности.

В этой работе помогают главные традиции органов прокуратуры Краснодарского края — профессионализм, порядочность и ответственность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов на благо нашей любимой Родины! Мира и добра!"