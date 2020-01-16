Безопасности много не бывает или правила поведения на горнолыжных склонах

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«Первое, что нужно сделать, решившись покорять горнолыжные склоны, это правильно подобрать снаряжение. Оборудование должно соответствовать вашему уровню катания.

Необходимо подобрать длину, жесткость лыж. Как правило, крупные спортивные магазины могут в этом помочь и адекватно проконсультировать по покупке горнолыжного снаряжения. Предусматривать нужно не только подбор лыж, но и одежды, ботинок, шлема, маски и палок», - рассказывает спасатель международного класса Вячеслав Иващенко.

Консультанты обязательно спросят про уровень катания, так как в начале нет необходимости брать безумно дорогие лыжи, созданные для «экспертов». Стоит взять более мягкие лыжи, на которых будет комфортно учиться кататься, со временем, набравшись опыта, будете апгрейдить оборудование на более новые модели.

Обязательно наличие защитного шлема. Тем более, если вы только учитесь кататься. Безопасности много не бывает. На руках должны быть перчатки, даже если на улице стоит солнечная погода. Если тепло, значит, они более легкие, если холодно – толстые, утепленные.

На склоне у вас с собой должны быть очки или лыжная маска, без них на снегу делать нечего. При этом не важно, солнце на улице или снег. Ожог сетчатки можно получить и в несолнечную погоду, ведь количество ультрафиолета в горах очень высоко.

Что должно быть в рюкзаке

Когда едете кататься на целый день, возьмите с собой термос с горячим чаем, если отсутствует инфраструктура в виде кафе, баров - какой-то питательный перекус. Обязательно должна быть минимальная аптечка: перевязочные материалы - бинт, лейкопластырь. Чтобы, если вы натерли ногу или порезались об канты, могли себе помочь. Также у многих людей при наборе высоты начинаются проблемы с давлением – голова болит и другие симптомы, эти моменты нужно понимать и иметь с собой хотя бы таблетку цитрамона, чтобы можно было сразу ее выпить и снять болезненное состояние. Также не забывайте про крем для загара, при солнечной погоде можно получить хороший ожог лица.

Обязательно наличие заряженного телефона

Горнолыжный курорт, пусть и со всей присущей ему инфраструктурой, это все равно горно-лесистая местность. Вроде бы вы находитесь среди людей, но съехав буквально 5 минут вниз, даже по трассе, людей может просто не быть вокруг. И если с вами что-то случилось, единственной связью с внешним миром будет телефон.

Сохраните номер спасательной службы курорта у себя в телефоне

Нужно забить в свой телефон номер службы трасс курорта. Если вы катаетесь, эти телефоны прописаны на всех вагончиках, подъемниках, ски-пассах. Полезно сразу прописать эту информацию в телефоне, чтобы потом, в случае необходимости, вы могли напрямую звонить в службу спасения курорта и рассказывать о своей беде - где, что случилось. Проход информации через третьи руки очень сильно затягивает время реагирования спасательных служб.

Как вести себя на склоне

Нужно трезво оценивать свои силы и возможности, свой уровень катания. Все трассы на курортах промаркерованы, обозначены сетками, вешками. Границы понятны и лучше за них не выезжать, ведь именно катаясь на трассе, вы можете рассчитывать на своевременное оказание помощи. Спасательные службы, в первую очередь, работают по людям, получившим травму на трассе.

Трассы по международной классификации делятся на уровни сложности по цветовой гамме: зеленый, синий, красный, черный. И, соответственно, если вы хорошо себя чувствуете на зеленой трассе, следующий цвет по сложности будет синим.

Как уберечь себя от травм

Чаще всего люди получают травмы из-за того, что выбирая трассы, неверно оценивают уровень своего катания. Нужно постепенно наращивать свои навыки, потихоньку начиная кататься на более сложных трассах, не форсируя события.

Падают и травмируются горнолыжники чаще всего во второй половине дня, потому что уже подустали, ноги подзабились, да и трассы подразбиты. Но внутри же сидит, что билет-то куплен до вечера, значит, надо докатать. На самом деле, нужно вести себя поаккуратнее, повнимательнее и может лучше на два часа раньше уехать домой с хорошим настроением. Ведь лыжи должны приносить удовольствие, а не оставлять после себя непонятное разочарование.

Также травмы люди получают в состоянии алкогольного опьянения, когда воспринимают это как хороший отдых, а по итогу не в состоянии контролировать свои действия на склоне. Но все же, большая часть ломается из-за недостаточного опыта катания и нахождения на трассах несоответствующих их уровню катания.

Особенности внетрассового катания

Во-первых, если вы все-таки собираетесь кататься вне трасс, то на курортах обычно есть специально отведенные безопасные места для такого катания. В ином случае, вы являетесь черным фрирайдером, который нарушает правила нахождения на курорте и катается вне трасс по своей инициативе.

Фрирайд накладывает опечаток на экипировку, поэтому есть ряд вещей, которые должны обязательно присутствовать у человека, катающегося вне трасс. Это, как минимум, лавинный датчик и, как максимум, air back – рюкзак с системой антилавина, в котором находится баллон со сжатым воздухом - при попадании в лавину он приводится в действие, надувается большой воздушный пузырь, что не дает человеку попасть по снег, пока его тащит лавина. Очень эффективная вещь, те, кто часто и много катаются вне трасс, такие вещи имеют обязательно. Также с собой должны быть щуп и лавинная лопата.

И, самое главное, катайтесь в группе, не в одиночку. Представьте, человека просто присыпало, даже не лавиной. Неудачно прыгнул, шапка съехала, но засыпало его при этом полуметром снега – и все, его могут не найти, даже датчик ему не поможет. Ведь очень большие объемы и где именно он там упал и лежит непонятно. Можно искать месяцами.

Также есть особенности экипировки. Это дополнительная защита – помимо шлема, маски, перчаток, необходима защита спины. Нужно понимать, что вместе с эмоциями, полученными от фрирайда, в разы возрастает и риск травмы, поэтому это привилегия более продвинутых лыжников и сноубордистов.

Главное, лыжи и сноуборд должны приносить удовольствие, а не оставлять после себя непонятное разочарование. Не нужно напрягать себя какими-то вещами, потому что кто-то что-то делает и вам нужно это же повторить, в те же места поехать. Как правило, потом люди едут, падают, со слезами выбираясь из каких-то жутких мест. Зачем, если можно спокойно в удовольствие ехать по трассе - солнце светит, небо чистое, всё хорошо!

Беседовала Юлия Алексеева

Источник: пресс-служба ЮРПСО МЧС России