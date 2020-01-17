Путинский капкан для Польши

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На днях Лех Валенса, возможно, самый известный в мире из ныне живущих поляков заявил: «Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские». Еще как должна была. Но не пригласила и не сказала.

Если полистать польскую прессу последних недель, то можно убедиться: путинские слова об антисемитской свинье попали точно в цель. Давненько в Варшаве не слышали правды. И потому сказать, что там испытали шок, будет недостаточно. То, что Путин расставил полякам капкан, — не моя метафора. Так считают сами поляки. Оно и понятно: не ответить на его выпад они не могли, но любой ответ — против них.

Я бы сказал, Польша раздавлена. И ведь это только начало.

Вчера продолжил греметь скелетами в польских шкафах спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что фашистская Германия на территории Польши истребила свыше трех миллионов евреев и назвал эту цифру страшной.

«В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. И это неслучайно, коллеги, потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей. Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру», — заявил Володин, открывая весеннюю сессию Думы.

Чувствуете, куда ветер дует? Поляков из жертв планомерно превращают в палачи. Что исторически куда объективней.

Но больше всего их нервирует четвертый Всемирный форум памяти Холокоста «Жизнь народу моему!», который через неделю откроется в Израиле. Первый состоялся в 2005 году в Кракове и был посвящен 60-летию со дня освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Второй прошел в 2006 году в Киеве и был приурочен к 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Третий состоялся 27 января 2010 года опять в Кракове и был приурочен к 65-й годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау. Того самого Освенцима, который освободила Красная Армия.

А на четвертый Форум Анджей Дуда ехать отказался, потому что в «Яд Вашеме», где пройдут траурные торжества, главным спикером заявлен Владимир Путин. Как написала одна варшавская газета, после выступления российского президента польскому останется только демонстративно выйти из зала. Поэтому он решил в него просто не входить.

Я не знаю, о чем будет говорить Путин. Возможно, напомнит, что большинство беглецов из лагеря смерти Собибор выдало немцам местное население. Или что воспетому поляками «Чуду на Висле» 1920 года — битве, которую проиграл Тухачевский, предшествовало нападение Пилсудского на Украину в 1919 году. Или о том, что, взяв Краков в 1939 году, Гитлер приказал выставить у могилы маршала почетный караул.

В любом случае, ничего хорошего для польских ушей в его речи не прозвучит. Главная беда, как считают в Варшаве, что правду услышат не только польские уши, но и миллионы других. И никакие резолюции Сейма противостоять ей, конечно, не смогут.

Не мы начали эту информационную войну. Зато нам ее заканчивать.

Павел Шипилин

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1058315.html