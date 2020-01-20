Оппозиция решила провести шествие против конституционной реформы 29 февраля

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Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным. Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке. Акцию планируют провести 29 февраля.

По его словам, такое решение принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала».

«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.

Он добавил, что в минувшие выходные прошли первые акции — пикеты у администрации президента и шествие по бульварам. Однако, по мнению Яшина, обществу нужна «крупная и по-настоящему массовая акция».

17 января мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции 1 февраля на проспекте Сахарова. Кто организовывает акцию, столичные власти не сообщили.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию. Часть полномочий президента предлагается отдать парламенту, а также закрепить статус и роль Госсовета и обеспечить приоритет российской Конституции над международным правом.

Источник: https://tvrain.ru/news/oppozitsija_reshila_provesti_shestvie_protiv_konstitutsionnoj_reformy_29_fevralja-501285/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=news&utm_term=501285