Структура федеральных органов исполнительной власти

/Тема дня/

Утверждена Указом Президента Российской Федерации.

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам:

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Министерство обороны Российской Федерации

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Министерство юстиции Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная служба судебных приставов

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)

Федеральное архивное агентство (федеральное агентство)

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов

Федеральное агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральное агентство но рыболовству

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство воздушного транспорта

Федеральное дорожное агентство

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральная налоговая служба

Федеральная пробирная палата (федеральная служба)

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Федеральная таможенная служба

Федеральное казначейство (федеральная служба)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Федеральное агентство связи

Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба по аккредитации Федеральная служба государственной статистики

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Федеральное агентство по туризму

Министерство энергетики Российской Федерации

Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации:

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Федеральное агентство по государственным резервам

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное агентство по делам молодежи

Федеральное агентство по делам национальностей