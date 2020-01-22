Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО

/Тема дня/

Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.

«Это предложение было очень неожиданным, но очень комфортным», — приводит ТАСС слова Чайки.

Он отметил, что история его рода напрямую связана с Кавказом.

«Я родовой кубанский казак — мой дед служил в конвое наместника его императорского величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но всё-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда», — отметил Чайка и добавил, что считает это «исторической справедливостью».

22 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/710778-chayka-naznachenie-skfo