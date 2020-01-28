Владимир Синяговский начал региональную неделю с приема жителей Новороссийска

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Рабочий день депутата Государственной Думы Владимира Синяговского начался с приема жителей города Новороссийска по личным вопросам. Уже с раннего утра, жители стали собираться в приемной местного отделения ВПП «Единая Россия» в ожидании встречи с народным избранником.

Не обошлось и без участия местной власти, в этот раз, как никогда, собралось много представителей администрации, ведь проблемы, которые волнуют горожан, требуют детального рассмотрения. В числе вопросов – более общие, например, оказание помощи в проведении тренировок от Федерации хоккея Новороссийска, а также личные - перерасчет пенсии, проблемы со счетчиком теплоснабжения.

Так, жительница Восточного района Зельфира С. обратилась к Владимиру Синяговскому из-за проблем с водоснабжением, но, как выяснилось, все уже решено на месте. По словам главы Восточного внутригородского района Натальи Михайловской, вода шла, но напор был очень слабый. Оказалось, что причина в засоре, после прочистки частного ввода все нормализовалось.

Сразу несколько вопросов у Элеоноры К. Один из них – отсутствие лифта в 1 городской поликлинике, что очень усложняет жизнь пожилых и маломобильных людей. Однако, быстро решить данную проблему не получится, здание поликлиники – очень старое и не предусматривает наличие лифта.

Зато в ближайшее время Владимир Ильич пообещал помочь с решением другой проблемы заявительницы – благоустройством. По улице Грибоедова, от улицы Гончарова до Красина, необходим тротуар. Старый себя изжил, к тому же, за последние годы строились домовладения, и участок дороги значительно сузился, дома прилегают практически вплотную к проезжей части. Но чтобы обезопасить пешеходов, тротуар необходим, и в скором времени он здесь появится.

Вместе с заместителями главы города Натальей Майоровой, Александром Служалым и начальниками управлений парламентарий рассмотрел все заранее подготовленные заявителем вопросы.

«Каждый вопрос требует детального рассмотрения. Сразу видно, что это действительно наболевшие темы требующие поиска решений. И сидя в кабинете мы с вами ничего не сделаем. Тут необходимо по каждому вопросу выезжать и на месте искать пути решения. А такие вопросы как охрана водохранилища, перенос остановки нуждаются в более широком информировании населения в СМИ.» - подытожил Владимир Синяговский.

Заместители главы города заверили, что уже в ближайшее время такая встреча состоится.