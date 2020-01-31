Владимир Синяговский: Местное самоуправление играет большую роль в реализации национальных проектов

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Для успешной реализации национальных проектов необходимо более тесное взаимодействие с муниципалитетами. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Синяговский.

«В реализации национальных проектов необходимо интенсивное взаимодействие с муниципалитетами. На сегодня существует разрыв между муниципальным и государственным уровнем управления. Для решения многих проблем необходимо наделить определенной степенью самостоятельности муниципальный уровень, тем самым расширяются полномочия, которые позволят эффективнее достигать важных показателей нацпроектов. Регионам необходима дополнительная поддержка, так как при формировании целевых показателей не учитывалась специфика регионов», - отметил парламентарий.

На сегодняшний день при реализации национальных проектов в Краснодарском крае приоритеты отданы мероприятиям, направленным на увеличение в крае коэффициента рождаемости и продолжительности здоровой жизни, создания новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, ввод в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врача общей практики, плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт культурно–досуговых учреждений. Также в рамках региональных проектов в крае ведется строительство спортивных центров, детской больницы, объектов питьевого водоснабжения, благоустраиваются населенные пункты, планируется приведение в нормативное состояние дорожной сети Краснодарской, Сочинской, Новороссийской городских агломераций. Кроме того, мероприятия региональных проектов направлены на повышение производительности труда на предприятиях края, а также улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.

Краснодарский край принимает участие в реализации 11 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». В состав портфелей каждого национального проекта входит ряд федеральных проектов, обеспечивающих достижение их целей и выполнение задач.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/sinyagovskiy-mestnoe-samoupravlenie-igraet-bolshuyu-rol-v-realizatsii-natsionalnykh-proektov/