Поручение губернатора будет исполнено: проект новой «Бочки» проходит согласование

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В Новороссийске продолжаются работы по благоустройству второй очереди набережной.

Водном из проектов реконструкции предлагалось расширить территорию в районе городского пляжа за счет демонтажа кафе «Бочка».

Разработчики проекта убедили, что деревянное строение уже давно не столь притягательно выглядит на фоне современных объектов общепита и торговых центров.

Об этом более подробно сообщает глава города Игорь Дяченко в своем инстаграм-аккаунте: «Первоначально было решено приводить эту зону к открытому пространству, представленный разработчиками проект предполагал обустройство на этом месте фонтана и реконструкцию узла коммуникаций. Вопрос, нужна ли новороссийцам «Бочка», неоднократно поднимался на независимых площадках в социальных сетях. И тогда мнения горожан разделились практически поровну: кто-то считал ее чуть ли ни памятником архитектуры и национальным наследием, а кто-то считал необходимым освободить площадку перед центральным городским пляжем либо построить там более современное здание в современном архитектурным дизайном».

Как известно, губернатор Вениамин Кондратьев в ноябре 2019 года в ходе выездного совещания в Новороссийске лично общался с собственником капитального строения. По итогам встречи глава региона дал поручение не производить демонтаж объекта, а разработать и согласовать проект реконструкции, предложить новое решение «Бочки».

Игорь Дяченко отметил: «Могу заверить, что поручение главы региона уже выполняется – проект новой «Бочки», более современной, с новаторскими дизайнерскими решениями, на данный момент находится на согласовании».

Источник: пресс-служба администрации