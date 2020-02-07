Владимир Синяговский: Нет таких слов, которые вернут им родного человека...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский выразил слова соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина.

"Искренне соболезную семье и друзьям погибшего. Нет таких слов, которые вернут им родного человека. Он был настоящим гражданином своей страны, политиком. Многое успел, реализовался и оставил после себя много благодарных ему людей. Он навсегда останется жить в сердцах близких, родственников и друзей. Светлая память."