Патриотической  энергии новороссийской «Бескозырки» хватит на всю Россию!

/Тема дня/

В минувший понедельник, в ночь с 3 на 4 февраля в Новороссийске под проливным дождем с ветром прошла 51 по счету акция памяти «Бескозырка», автором идеи которой является новороссийский журналист Константин Подыма. В первой «Бескозырке» участвовало всего 22 человека, в основном члены патриотического клуба "Шхуна ровесников», факел от Огня вечной Славы зажгла бывшая участница боев на Малой земле, медсестра Е.И. Остапенко в 1 час 20 ночи с 3 на 4 февраля 1968 года.

Под порывами норд-оста сбивающего с ног, факельщики прошли 4 километра от площади Героев до бывшей Станички – месту высадки десанта Цезаря Куникова. В 2 часа 43 минуты морская волна приняла скромную бескозырку, посланную рукой Александра Янчука, ученика школы №40 г. Новороссийска. За 52 года существования этой акции, только в 1969 году единственный раз «Бескозырку не проводили», из-за чего многие сочли, что нынешняя «Бескозырка» - 52 по счету.

По возрасту и непрерывному стажу равных новороссийской «Бескозырке» патриотических акций сегодня в России нет! Но только в этом году ей был присвоен статус общекраевой акции. Хотя это давно уже мероприятие общероссийского масштаба, на которое приезжают герои – малоземельцы, их дети, внуки, делегации из других городов-героев.

В официальной сводке в этом году значится цифра 57000 участников. Считают только тех, кто непосредственно шел в колоннах в Малой Озерейке и на Малую землю. На самом деле сегодняшняя «Бескозырка» начинается с 8 утра «Вахтой памяти», затем идет возложение цветов к многочисленным в городе памятникам ВОВ, затем – театрализованная композиция, патриотическая акция «Белые чайки» (детская «Бескозырка»), торжественный ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы и завершающее действо - движение колонн на Малую землю, где после краткого митинга и исторической реконструкции проходит возложение цветов к мемориальному комплексу. С 1999 года в волны Черного моря опускают уже не одну, а 2 бескозырки - вторую в Южной Озерейке – месте высадки основного десанта советских войск в феврале 1943 года. Так что смело можно сказать, что в сегодняшней акции «Бескозырка» участвуют все двести тысяч жителей: школьники и их родители, и даже те, кто физически не могут идти в колоннах зажигают на своем окне традиционную свечу памяти. В этот день весь город Новороссийск, как единое целое вступает в незримый бой за правду о нашей Победе. Ведь, если мы не будем знать свою историю, то для нас ее напишут наши недруги.

Борьба за правду о роли СССР во Второй мировой войне в последние несколько лет заметно обострилась, фальсификаторы рассчитывают на то, что детям и внукам победителей в ходе необъявленной информационной войны без труда смогут навязать любую выгодную им ложь. В год 75-летия Победы становится ясным, что Запад уже откровенно желает пересмотреть решение Нюрнбергского трибунала и окончательно похоронить Ялтинский мир. Подробное перечисление дат, фамилий, знаковых мест, связанных с высадкой десанта и вехами старейшей патриотической акции «Бескозырка» я привожу сознательно, чтобы не стерлись они в памяти поколений. С этой же целью был изготовлен в этом году администрацией города Новороссийска специальный выпуск газеты «Бескозырка». Больше чем за полвека своего существования «Бескозырка» обросла многочисленными легендами, так что даже местные жители, десятки лет принимающие участие в акции, не всегда в своих ответах об акции точны.

Тревожный факт: за 52 года существования «Бескозырки» ни один руководитель Краснодарского края не принял участия в акции лично

Время неумолимо, еще лет пять назад в «Бескозырке» участвовало до 70 героев-малоземельцев, сегодня их человек 5, не более. При этом сама акция с годами становится масштабнее и значительнее. Патриотический дух членов клуба «Шхуна ровесников», как ценное сортовое зерно, дает такие обильные всходы, что и спустя 77 лет после высадки десанта, участники акции чувствуют личную сопричастность если не к самому историческому событию, то к городу, к стране, в которой был проявлен этот беспримерный героизм.

Общение с участниками акции поразило меня не меньше, чем шествие –реквием с зажженными свечами и факелами. Это был непоказной патриотизм, причем самой высокой пробы. Уже несколько поколений новороссийцев не дают угаснуть на февральских ветрах акции «Бескозырка», до конца не понимая, что в этом тоже есть геройство. Новороссийску удалось сделать то, чего еще никому в России не удавалось. «Бескозырка» - это клятва все новых и новых поколений в любви к большой и малой родине. Как написал в своем обращении глава Новороссийска Игорь Дяченко «… и в этот миг мы ощутили самое непререкаемое чувство - товарищеское чувство локтя. Ведь в этом и кроется подлинный смысл жизни - быть едиными и непобедимыми! Как герои легендарной Малой земли!»

Патриотической энергии новороссийской «Бескозырки» хватит на всю Россию!

Усилия бывшего главы города, ныне депутата Государственной Думы Владимира Синяговского - придать этой акции федеральный статус должны найти поддержку на государственном уровне. Город-герой должен стать родоначальником развития в России нового вида туризма – патриотического. Как показал «Бессмертный полк» спрос на патриотизм у молодежи в нашей стране наметился, а значит, нужно его всемерно поддерживать. На смену тем, кто кромешной ночью в ледяной воде в сорок третьем, не имея шанса остаться в живых, штурмовал плацдарм в районе Малой земли, должны прийти новые герои, такие как младший сержант Иван Огнев из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, который в этом году в 6 раз был удостоен чести спустить на воду по грудь в ледяной воде бескозырку в районе Южной Озереевки. Именно патриотизм и любовь к своему городу, своей Родине являются сегодня главным капиталом города-героя. Берег России начинается здесь, и каждый покидающий его должен увезти в своем сердце прививку на верность России.

Галина ТАШМАТОВА

Источник: http://ngkub.ru/kultura/privivka-pamyati